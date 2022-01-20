Trump’a en yakın isim ifadeye çağrıldı

6 Ocak Kongre saldırısını soruşturan Meclis komitesi Trump'ın özel avukatı ve danışmanı olan Rudolph Giuliani ve hukuk ekibinin diğer üyelerini ifade vermeleri için çağırdı.

Tayfun HOPALI / ABD

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Trump için seçim sonuçlarını nasıl geçersiz kılabileceğine dair çalışmalar yapan Giuliani ve ekibinin elektronik oy makinelerine hile karıştırıldığına dair yalan iddialara dayanarak bir propaganda geliştirdiği iddia edildi.

Mississippi Demokrat Temsilcisi Bennie Thompson, “İfadeye çağrılan dört kişi seçim sahtekarlığı hakkında desteklenmeyen teoriler ileri sürdüler, seçim sonuçlarını bozmaya yönelik çabaları zorladılar veya seçim oylarının sayımını durdurma girişimleri hakkında eski başkanla doğrudan temas halindeydiler” dedi.

Komite Giuliani’ye yazdığı mektupta soruşturmanın kendisinin “seçim sonuçlarının onaylanmasını aksatma veya geciktirme” girişimlerine katıldığına dair “inanılır kanıtlar” bulunduğunu yazdı.

6 Ocakta, Kongre saldırısından önce Trump destekçilerinden oluşan kalabalığına konuşan Giuliani, “dövüşle yargılama” çağrısında bulunmuştu.

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