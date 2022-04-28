Türkiye’de gerçekleşen ve filmleri aratmayan esir takasına ait görüntüler ortaya çıktı

ABD ve Rusya dün Türkiye'de tutuklu takası gerçekleştirdi. Filmleri aratmayan takasa ait ilk görüntüler yayınlandı. ABD, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin iş birliği ile gerçekleşen' operasyon için Türkiye'ye teşekkür etti.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci ay geride kalırken, uluslararası basının gündemi Rusya ve ABD ile arasında gerçekleşen esir takası. ABD ve Rusya arasındaki gerilim, Ukrayna işgali sonrası tırmanırken, gözler bu takasa çevrilmişti.

Soğuk Savaş günlerini aratmayan takas ise Türkiye’de gerçekleşti. Rusya'da tutuklu olan ABD’li eski Deniz Piyadesi Trevor Reed ABD'de hapis cezası verilen Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile takas edildi.

O ana ait görüntüler ise ilk kez yayınlandı. Görüntülerde, uyuşturucu satıcısı olduğu için tutuklanan Rus pilot Konstantin Yaroshenko’nun yüzü blurlu olan güvenlik personeli eşliğinde bir Amerikan özel jetinden indiği görülüyor. 2019’da Moskova polisine saldırdığı iddiasıyla tutuklanan Reed de aynı şekilde Rus yetkililerin yanında bekliyor.

‘CASUSLAR KÖPRÜSÜ’NDEN BİR SAHNE GİBİ’

Financial Times muhabiri Max Seddon tarafından paylaşılan görüntüler, Tom Hanks ve Mark Rylance’ın başrol oynadığı 2015 yapımı Casuslar Köprüsü filminden bir sahneye benzetildi. Filmde, ABD yetkililerinin 1960 yılında Sovyetler Birliği üzerinde düşürülen casus uçak pilotu Francis Gary Powers’ı serbest bırakma çabalarının hikayesi anlatılıyordu.

Görüntülerde Reed, Amerikalı yetkililerin beklediği alana doğru ilerlerken Rus yetkililerle birlikte uçaktan inerken görülüyor.

Amerikalılar ve Ruslar daha sonra ABD ajanları Reed’e uçaklarına kadar eşlik etmeden önce el sıkışırken görülüyor.

‘ERDOĞAN HÜKÜMETİNİN İŞ BİRLİĞİ İLE…’

Amerikan basınına açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili ise takas ile ilgili şu ifadeleri kullandı: “Takas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin iş birliğiyle, Biden yönetimi yetkilileri ve Kremlin yetkilileri tarafından önceden kararlaştırılan dikkatli bir şekilde düzenlenmiş bir dizi hareketle Türkiye’de gerçekleşti. Reed ve Yaroshenko, Türkiye’ye neredeyse aynı zamanda geldiler. Her iki taraftaki ekipler, diğer ülkenin teklif ettiği kişinin kimliğini doğruladı, ardından Yaroshenko ve Reed pistte uçaklara doğru yürüdü.”

Öte yandan, İngiliz basınında takasın İstanbul’da gerçekleştiği öne sürüldü. Ancak Türkiye’deki olayın tam olarak nerede gerçekleştiği ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD’DEN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

ABD Ulusal Güvenlik Danışması Jake Sullivan, ABD ve Rusya arasında yapılan mahkum takasındaki yardımları için Türkiye’ye teşekkür ederek, “Trevor Reed'e hoş geldiniz derken, Türkiye'ye onun güvenli dönüşünü mümkün kılmadaki rolünden dolayı minnettarız. Bu önemli konuda Türk ortaklarımızın yardımlarını takdir ediyoruz” dedi.

Rus pilot Yaroshenko, 28 Mayıs 2010 tarihinde ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ajanları tarafından Liberya'da gözaltına alınarak ABD'ye getirilmişti. ABD'li Trevor Reed ise 2020 yılının Temmuz ayında çıkan bir tartışmada, Rus polis memurlarının “hayatını ve sağlığını” tehlikeye attığı gerekçesiyle 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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