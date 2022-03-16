Ukrayna lideri: Rusya’yla görüşmeler “daha gerçekçi”

Rusya'nın Ukrayna işgalinde üç hafta geride kalırken, dün beşincisi düzenlenen ateşkes görüşmelerinde olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor. Ukrayna lideri Zelenskiy son mesajında, "Her savaş anlaşmayla biter” dedi. Ateşkes müzakereleri bugün de devam edecek.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış görüşmelerinin kulağa daha gerçekçi gelmeye başladığını ve anlaşma şansı olduğunu düşündüğünü ancak daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Zelenskiy, bu sabah yayınladığı video mesajda, “Görüşmeler devam ediyor. Edindiğim bilgiye göre müzakerelerdeki pozisyonlar kulağa daha gerçekçi geliyor. Ancak Ukrayna'nın çıkarı için karar alma konusunda daha fazla zamana ihtiyacımız var” dedi. Ukrayna lideri, “Hala çaba göstermemiz gerekiyor ve sabırlı olmalıyız. Her savaş anlaşmayla biter” diye konuştu.

Ukraynalı yetkililer, Rusya'yla dün beşinci turu düzenlenen ateşkes görüşmelerinde olumlu gelişmeler yaşandığı mesajı vermişti. Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovkva, “Müzakerelerin başlangıcında Rusya bizim pozisyonumuzu anlamak istemiyordu. Pes edin silahları bırakın diyorlardı. Şimdi Rusya farklı bir tonla bizimle konuşuyor ve pozisyonumuzu anlıyor. İki ülke devlet başkanının katılımıyla büyük ilerleme kaydedilebilir” ifadelerini kullanmıştı.

Heyetler arasındaki görüşmeler bugün de devam edecek.

“NATO’YA ÜYE OLAMAYACAĞIMIZI KABULLENMELİYİZ”

Zelenskiy, dün yaptığı konuşmada da NATO’ya üye olmayacağını Ukrayna’nın kabullenmesi gerektiğini söylemişti.

Moskova, Ukrayna’nın gelecekte NATO’ya üye olması olasılığını bir tehdit olarak görüyor ve askeri ittifaka asla katılmayacağı yönünde garanti talep ediyor. Henüz müzakerelerde ilerleme öngörmek için çok erken olduğunu belirten Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, “İşimiz zor ve mevcut durumda görüşmelerin devam ediyor olması bile olumlu” demişti.

Rusya, işgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana Ukrayna’nın başlıca 10 kentinden hiçbirini ele geçirebilmiş değil. Ukrayna’daki işgal 1945’ten bu yana Avrupa’da bir devlete düzenlenen en büyük saldırı olarak nitelendiriliyor.

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