Ukrayna Savunma Bakanı: İstanbul ya da başka bir şehirde barış görüşmesi yapabiliriz

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiev temasları öncesinde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov'dan açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Rusya kabul ederse Doğu Ukrayna barış görüşmelerinin İstanbul ya da Türkiye’nin diğer şehirlerinden birinde yapılmasından memnun olacaklarını açıkladı.

Doğu Ukrayna’daki karışıklığı sonlandırmak için yapılan ateşkes görüşmeleri çoğunlukla Belarus’un başkenti Minsk’te gerçekleşmişti ancak Moskova ve Kiev arasındaki gerilimin son aylarda artmasıyla Belarus, Rusya ile daha yakın ilişkiler kurmaya başladı.

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimde arabuluculuk yapma teklifinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukraynalı mevkidaşı Volodymyr Zelenskiy ile bugün Kiev’de görüşecek.

ERDOĞAN KİEV’DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin daveti üzerine, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in Onuncu Toplantısı'na katılmak amacıyla Ukrayna'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan başkent Kiev'deki Borispol Havalimanı’nda yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ve Zelenskiy'nin başkanlığında, ilgili bakanların katılımlarıyla gerçekleştirilecek konsey toplantısında yapılacak görüşmelerde, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve iki ülke arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik çabaların ele alınması bekleniyor.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Konsey toplantısı kapsamında, iki ülke arasında muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da planlanıyor.

İlginizi Çekebilir Financial Times: Ruslar öfkelendi, Erdoğan ince bir çizgide yürüyor