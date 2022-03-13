Ukrayna’daki kanser hastası çocuklar Polonya’ya götürüldü

Ukrayna’daki kanser hastası 58 çocuk içerisinde ameliyathaneye dönüştürülmüş bölümler, doktor ve hemşirelerin bulunduğu özel trenle Polonya'ya geldi. Yurt çapındaki onkoloji hastanelerine sevk edilmeyi bekleyen çocukların bazıları ise ambulansla direkt Almanya'ya gönderildi.

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Rusya-Ukrayna savaşı kanser hastası Ukraynalı çocukların da tedavisini olumsuz etkiledi. Savaş koşulları dolayısıyla gerekli tedaviyi alamayan çocuklara Polonya yardım elini uzattı. Kanser hastası 58 çocuk, içinde ameliyathaneye dönüştürülmüş bölümlerin de bulunduğu özel trenle Ukrayna'nın Lviv kentinden Polonya’nın Kielce kentine geldi. Çocuklara yolculukları boyunca ailelerinin yanı sıra doktorlar ve hemşireler de eşlik etti. Ameliyathaneli treni Kielce Tren Garı’nda 100 kadar sağlık görevlisi karşıladı.

Swietokrzyski Voyvodalığı Basın Sözcüsü Marzena Chodakowska yaptığı açıklamada, 58 çocuktan durumu ağır olan 2'sinin Kielce ve Jedrzejow’daki hastanelere, birkaçının ise ambulanslarla Almanya’ya gönderildiğini bildirdi.

ZELENSKİY’NİN EŞİNDEN POLONYA’YA TEŞEKKÜR

Chodakowska, çocukların geri kalanlarının şimdilik Bocheniec’teki Unicorn Mariana Wilemskiego Kliniği’ne götürüldüğünü, önümüzdeki günlerde ise ülke çapında bulunan uzmanlık hastanelerine gönderileceğini ifade etti. Chodakowska, çocukların bazılarının ise yine önümüzdeki günlerde diğer ülkelere transferinin yapılacağını aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin eşi Olena Zelenska sosyal medya aracılığıyla Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve eşi Agata Duda ile Profesör Doktor Piotr Czaudern’e Ukraynalı kanser hastası çocuklara yardımlarından ötürü teşekkür etti.

Ukrayna’dan Polonya’ya toplamda 73 kanser hastası çocuğun gelmesi planlanıyor.

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