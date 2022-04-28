Ukraynalılar, birkaç gün diye sığındıkları metro istasyonunda 2 aydır yaşıyorlar

24 Şubat’ta Rusya’nın işgaliyle başlayan Rusya-Ukrayna savaşı bitmek bilmezken savaştan yine en çok etkilenen siviller oldu…

Rus askerlerinin saldırılarından korkan ve can havliyle metro istasyonlarına “birkaç gün için” sığınan Harkovlular, 2 ayı aşkın bir süredir yer altında zor şartlarda yaşamaya devam ediyor.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Times, Harkov’a giderek metro istasyonlarında yaşamaya başlayan Ukraynalılarla konuştu. Saltivka bölgesindeki metro istasyonuna inen The Times muhabiri, yer altında 800 kişinin kalıcı olarak yaşamaya başladığını öğrendi.

Bombaların patladığı ve çatışmaların yaşandığı bölgede, Sydorov ailesinin 72 yaşındaki reisi Gennady Sydorov, “Saldırıların başladığı 24 Şubat gecesi aşağı inmenin en mantıklı şey olduğunu düşündük. Birkaç güne çıkarız diye düşünüyorduk fakat şu an haftalardır buradayız” diye konuştu.

Bazı ailelerin çadır getirdiğini diğerlerinin ise karton kutularla kendilerine yatak ve yaşam alanı yaptıklarını söyleyen Ukraynalılar, günlerini yer altında sohbet edip, örgü ördüklerini söyledi. Gece boyunca top ve füze atışlarının devam ettiğini fakat sabahın ilk ışıklarında saldırıların durduğunu ve metroda yaşayanların ufak yürüyüşler yapmak ya da evlerinin hasar görüp görmediğini incelemek için dışarıya çıktıklarını söyledi.

Saltivka ailesi evlerine füze isabet ettiğini ve oturma odalarında bir Grad füzesi bulunduğunu söyledi.