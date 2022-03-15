Ukrayna’nın Türk SİHA’larına karşı Rusya, Çin’den drone istemiş

Dün ABD istihbaratından bazı yetkililer, Moskova yönetiminin Çin'den askeri silah ve destek istediğini öne sürmüştü... Bu iddiayı Rus ve Çinli yetkililer yalanlarken, bazı kaynaklar Putin'in Çin'den insansız hava aracı (İHA-SİHA-Drone) talep ettiğini öne sürdü. Türkiye ile Ukrayna son dönemde İHA ve SİHA konusunda ortak adımlar atmış ve Kiev yönetimi Türkiye'den çok sayıda insansız hava aracı satın almıştı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 20’nci gününde peş peşe açıklamalar geliyor… Dün gece ABD ile Çin 7 saatlik bir görüşme gerçekleştirirken, önceki gün ortaya atılan, “Rusya’nın silahları bitiyor, Moskova Çin’den askeri destek istiyor” iddiaları ile ilgili de dikkat çekici bir açıklama geldi.

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’e konuşan ABD’li kaynaklar, Rusya’nın Çin’den silahlı insansız hava aracı (SİHA) istediğini duyurdu. ABD’nin bu açıklamayı Avrupalı müttefiklerine Şubat ayının sonunda yaptığını aktaran yetkili, bu dönemlerde Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başladığını da hatırlattı.

Bloomberg’e konuşan ve ismini açıklamayan yetkili, “Biden yönetimi, Rusya’nın en güçlü diplomatik ortağı Çin’i engellemek için harekete geçti” dedi.

TÜRK SİHA’LARINI SÜREKLİ ÖVDÜLER

Son yıllarda Türkiye ile Ukrayna arasındaki askeri ve savunma sanayisindeki iş birliği iyice kuvvetlendi. Kiev yönetimi son yıllarda Türkiye’den yaklaşık 20 drone satın alırken, geçen aylarda Erdoğan ile Zelenskiy bir araya gelerek üretim kapasitelerini artırmak için anlaşma sağlamıştı.

Rusya’nın işgalinin başladığı günlerden beri Ukraynalı yetkililer Türkiye’den satın alınan İHA ve SİHA’ların etkisini sosyal medyadan övmüştü.

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