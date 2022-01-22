Ünlü fotoğrafın kahramanı baba-oğul, İtalya’da tedavi olacak

Suriye’deki savaşta bacaklarını kaybeden Munzir el Nazzal ve 6 yaşındaki engelli oğlu Mustafa, tedavi için Türkiye’den İtalya’ya götürüldü. Baba oğulun geçen sene Hatay'da çekilen fotoğrafı dünya çapında yankı uyandırmış ve İtalya'da ödül almıştı.

Sozcu.com.tr

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Suriye'deki savaşın simgelerinden biri olan fotoğrafın kahramanı baba-oğul, tedavi için Türkiye'den İtalya'ya götürüldü.

Savaşta bacaklarını kaybeden Suriyeli Munzir el Nazzal ile bacakları olmadan doğan oğlu Mustafa'nın fotoğrafçı Mehmet Aslan tarafından Hatay'da çekilen fotoğrafı, geçen yıl İtalya’da düzenlenen Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri’nde büyük ödülü kazanmıştı.

New York Times gazetesi, Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri ekibinin yoğun çabalarının ardından baba oğulun dün İtalya'ya ulaştığını aktardı.

Babası, annesi ve iki kız kardeşiyle Ankara'dan kalkan uçağa binmeden önce bir video yayınlayan 6 yaşındaki Mustafa “Geliyoruz, teşekkürler. İtalya'yı seviyoruz” dedi.

İtalya'daki organizatörler, fotoğrafları ülkede büyük ses getiren baba-oğulun tedavisi için bir kampanya başlatmış ve diplomatlarla, hastanelerle ve rehabilitasyon merkezleriyle temasa geçmişti.

El Nazzal ve oğlu Mustafa, İtalya'da protez tedavisi görecek. Annesinin hamileyken Suriye'de sinir gazı soluması sonucu doğuştan bacakları ve kollarının bir bölümü olmayan Mustafa'nın yürümesi için uzun bir tedavi sürecinden geçmesi gerekecek.