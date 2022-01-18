Uydu görüntüleri, yanardağ patlaması sonrası Tonga’daki yıkımı ortaya koydu

Yer altı yanardağının patlamasıyla sular ve küller altında kalan Tonga’da çekilen uydu görüntüleri yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi. Daha önce uydudan görüntülenen birçok alan, patlama sonrası neredeyse haritadan silindi.

Sozcu.com.tr

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Pasifik'teki ada ülkesi Tonga'da cumartesi günü bir yer altı yanardağının patlaması sonrası yaşanan büyük yıkım uydu görüntülerine yansıdı.

Tsunaminin vurduğu ve küller altında kalan Tonga'yla iletişim kesildiği için bölgedeki hasar ve can kaybıyla ilgili net bilgi alınamıyor.

Uydu görüntüleri, kıyıdan 3 kilometre içerideki binaların, yolların, alanların ve havaalanının nasıl sular altında kaldığını, küllerin neredeyse her şeyi görünmez hale getirdiğini ortaya koyuyor.

Tonga'nın ana adası Tongatapu'da dalgaların yuttuğu iki kişiden birinin cansız bedeni kıyıya vurdu. Bölgeyle iletişimin sağlanmasının ardından gerçek ölü sayısı ve hasarın netleşmesi bekleniyor, ancak iletişimin yeniden kurulması haftalar alabilir.

Uydu görüntüleri, Hunga-Tonga Yanardağı'nda önceki yıllarda yaşanan patlamalar sonucu oluşan adanın da neredeyse yok olduğunu gösterdi.

Yanardağ patlaması tüm bölgeyi alarma geçirmiş, Tonga'dan 10 kilometre uzaklıktaki Peru'da iki kişi tsunami dalgaları sonucu hayatını kaybetmişti.

Uzmanlara göre, 105 bin nüfuslu Tonga'da çok sayıda ev yok oldu, içme suyu büyük oranda kirlendi.

Yetkililer, yanardağdaki aktivitenin sürmesi halinde felaketin boyutlarının daha da artmasından endişe ediyor.

Hunga Tonga Hunga Ha’apai denizaltı yanardağında 2014-2015 yıllarında yaşanan patlamaların ardından yeni bir ada ortaya çıkmış, duman bulutları nedeniyle bölgedeki hava trafiği günlerce durmuştu.

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