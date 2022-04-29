Yaptırımların etkilediği Rus oligarklar Türkiye’ye kaçışını sürdürüyor: 100 milyon dolarlık mega yat Türkiye yolcusu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Avrupa Ülkelerinin Rus Devlet Başkanı Putin'e yakın oligarklara yaptırım uygulamasının ardından, Rus milyarderler gözünü Türkiye'ye çevirdi. Son olarak Rus demir ve çelik oligarkı Alisher Usmanov 'un 100 milyon dolarlık mega yatının Türkiye'ye doğru ilerlediği belirtildi.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde ikinci ay geride kalırken, ABD ve AB ülkelerinin Rus oligarklara uyguladığı yaptırımlar sürüyor. Yaptırımlardan etkilenmek istemeyen Rus milyarderlerin rotası ise Türkiye oldu.

Bloomberg’in haberine göre, Rus demir ve çelik oligarkı Alisher Usmanov ‘un 100 milyon dolarlık mega yatı, şu anda Süveyş Kanalı’na doğru ilerlerken, buradan Türkiye sularına girmesi bekleniyor.

Rus çelik üreticisi Evraz’ın kurucu ortağı Alexander Abramov, Titan adlı 80 metrelik lüks geminin sahibi.

‘TÜRKİYE’YE GİDECEK’

Bir gemi takip sitesi olan Marine Traffic’ten elde edilen veriler, Titan’ın 22 Nisan’da Dubai limanından ayrıldığını Umman açıklarında seyir halinde olduğunu gösterdi.

Analitik firması Spire Global’de denizcilik veri bilimcisi olan Jerome Weiss, Bloomberg’e verdiği demeçte, “Titan muhtemelen Süveyş Kanalı’ndan çıktıktan sonra Türkiye’ye gidecek.” dedi.

Bloomberg, Ukrayna’daki savaşı nedeniyle Rusya’ya yaptırım uygulamadığı için Türkiye’nin Rus oligarklar için popüler bir destinasyon haline geldiğine de vurgu yaptı. Rus oligarkların, varlıklarının ele geçirilme riskinin daha az olduğu Türkiye’ye yöneldiği ifade edildi.

RUS OLİGARKLARIN TERCİHİ OLDU

Milyarderler Roman Abramovich ve Oleg Deripaska’nın sahip olduğu yatların da Türk limanlarına yanaştığı hatırlatılırken, bu durum da yaptırımlara karşı alınan kararlardan ötürü uzun süre gündem oldu.

Abramov, Avustralya tarafından Nisan ayı başlarında yaptırım uygulanan 67 Rus oligark arasında yer almıştı.

Bloomberg’in Milyarder Endeksi’ne göre, Abramov’un 7,3 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor. Ancak henüz ABD, İngiltere veya AB yaptırım listelerine alınmadı.

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