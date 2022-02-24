Zelenski duyurdu! Rusya’ya yeni yaptırımlar geliyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Avrupa Birliği'nden (AB) Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların yolda olduğunu açıkladı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna'nın durumunu görüştü.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü ifade eden Zelenski, “AB’den Rusya’ya karşı ek sert yaptırım paketi geliyor. Tüm detayları Emmanuel Macron ile tartıştık. Rusya’nın SWIFT ile bağlantısının kesilmesini, Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulmasını ve saldırganı durdurmak için diğer etkili adımların atılmasını talep ediyoruz” dedi.

ERDOĞAN-MACRON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya’nın Ukraynaya askeri müdahelesi ve son gelişmeler ele alındı.

KUBELADAN DA ‘SWIFT’ TALEBİ

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Bu konuda diplomatik olmayacağım. Rusya’nın SWIFT’den men edilmesi gerektiğinden şüphe duyan herkes, masum Ukraynalı erkek, kadın ve çocukların kanının ellerinde olacağını anlamalıdır. SWIFT’i ile Rusya bağlantısını kesin” ifadelerini kullandı.

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