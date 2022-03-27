22 koltuklu dekan!

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Osman Bilen üçü ana bilim dalı başkanlığı olmak üzere 21 ayrı görev üstlenmesi TBMM'ye taşındı.

Ali Ekber ERTÜRK

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İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Osman Bilen üçü ana bilim dalı başkanlığı olmak üzere 21 ayrı görev üstlendi. Bilen, halen fakültedeki üç bölümün ikisinin başkanlığını yapıyor. İslam felsefesi profesörü olan Bilen, İslam Hukuku, Kelam, Hadis ve İslam Felsefesi anabilim dalı başkanı olarak da görevlendirildi. Din Bilimleri Araştırma Enstitüsü müdürlüğüne de vekalet eden Bilen, Veterinerlik Fakültesi yönetim kurulu üyeliği de yapıyor.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Bilim, sanat ve akademik alandaki başarılarıyla gündeme gelmesi gereken Fatma Seniha Nüket Hotar yönetimindeki Dokuz Eylül Üniversitesinde, akademik teamüllere aykırı görevlendirmeler yapılıyor. DEÜ'ye yıllarını vermiş akademisyenler sadece rektör gibi düşünmediği için haksız, hukuksuz, adaletsiz uygulamalara, mobinglere maruz kalıyor. Bu Üniversite adeta cadı kazanına dönüştürdü” dedi. Atila Sertel, Milli Eğitim Bakanı tarafından cevaplandırılması istemiyle TBMM'ye önerge de verdi ve şu soruları yöneltti:

1. DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Osman Bilen'in dekanlığın yanı sıra üniversite bünyesinde 21 ayrı birimde yönetici olarak görev aldığı doğru mudur?

2. DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Osman Bilen'in 21 ayrı görevi birden yürütmesi yasalara ve yönetmeliklere uygun mudur?

3. DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Osman Bilen'in lisanüstü sınavlarda usulsüzlük yaptığına dair iddialarla ilgili olarak soruşturma açılmış mıdır? Veya açılacak mıdır?

4. Dekan Osman Bilen'in kendisine yakın bazı öğrencileri “özel şartlarla” araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi kadrolarına aldığı da iddialarıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır?

5. DEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Osman Bilen göreve başladıktan sonra fakülteden kaç kişi görevini bırakmış ve yine onun döneminde kaç kişi göreve başlamıştır?