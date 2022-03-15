ALES geç başvuru günü geldi! ALES geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES için geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştiriliyor. ALES/1 sınavı 17 Nisan tarihinde uygulanacak. Adaylar, 277,5 liralık sınav ücretini yatırılmasının ardından ALES başvurularını ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Genellikle akademik kariyer hedefleyenlerin giriş yaptığı ALES için geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştiriliyor. İşte ALES başvuru detayları ve sınav tarihi…

ALES GEÇ BAŞVURU EKRANI

GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sınav başvuruları elektronik ortamda https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden, aynı adreste yayımlanan sınav takviminde belirtilen başvuru süresi içinde yapılacak. ALES geç başvuru ücreti ise 277,5 lira olarak belirlendi.

ALES NE ZAMAN?

ALES 2022/1 sınavı 17 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.