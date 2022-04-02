Araştırma görevlileri ve üniversite personelinden ‘eşit ücret’ protestosu

Bilgi Üniversitesi'nde araştırma görevlileri ve üniversite personeli, 'Eşit işe eşit ücret' talebiyle eylem düzenledi. Eyleme destek veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, "Kanun değişikliğiyle devlet üniversitesinde çalışan araştırma görevlileriyle vakıf üniversitelerinde çalışan araştırma görevlilerinin net ücret üzerinden eşit işe eşit ücret alması gerekiyor. Ancak kanun değişikliği yapılmış olmasına rağmen bu eşit ücrete hâlâ sahip olamıyorlar" dedi.

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Bilgi Üniversitesi’nde akademisyen ve personeller bugün ‘Eşit işe eşit ücret’ talebiyle eylem düzenledi.

Kampüs içerisinde toplanan çalışanlar, “Eşit ücret” taleplerini iletti. Akademisyenler, son iki yıldan beri artarak devam eden hak kayıpları olduğunu öne sürerek Ocak 2022’den beri seslerini yükseltmeye başlamıştı.

“DESTEK PERSONELİNE YÜZDE 0 ZAM”

Bilgi Asistanları Birliği adında toplanan üniversite asistanları, “İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kıymetli destek personeline %0 zam yapıldığını öğrendik. Enflasyonun sayı ve oranlarla tarif edilemeyecek kadar ezici olduğu bu dönemde destek personelinin zamsız maaş alması kabul edilemez. Tüm destek personelinin yanındayız!” açıklamasında bulundu.

ÖĞRENCİLER DE YEMEK FİYATLARINI PROTESTO ETTİ

Bilgi Üniversitesi’nde öğrenciler ise pahalı yemek fiyatlarını protesto ediyor. Öğrenciler okuldaki pahalı yemek fiyatlarına karşı erişilebilir, ucuz ve sağlıklı yemek ve yemekhane talebiyle imza kampanyası başlattı.

“KANUN DEĞİŞİKLİĞİNE RAĞMEN HAKLARINA SAHİP OLAMIYORLAR”

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Bilgi Üniversitesi’ndeki eylemlere destek verdi. Öğrencilerin imza kampanyasına katılan Gökçen, üniversite asistanlarının eylemine de katılarak açıklamada bulundu.

“Ben bir araştırma görevlisiyim. Türkiye'nin genç akademisyenlere nasıl davrandığını bilip yaşayanlardan biriyim” diyen Gökçen, şöyle konuştu:

“İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde araştırma görevlileri nöbetlerine devam ediyorlar. Nisan 2020’de bir kanun değişikliği yapılmıştı. Bu kanun değişikliğiyle devlet üniversitesinde çalışan araştırma görevlileriyle vakıf üniversitelerinde çalışan araştırma görevlilerinin net ücret üzerinden eşit işe eşit ücret alması gerekiyor. Ancak kanun değişikliği yapılmış olmasına rağmen bu eşit ücrete hala sahip olamıyorlar. Dertlerini dile getirdiklerinde net bir cevap alamıyorlar. Araştırma görevlileri, vakıf üniversitesi veya devlet üniversitesi olsun. Bu ülkenin genç akademisyenlerine kanundan kaynaklanan haklarını vermeyecekse Türkiye’nin bilimine, akademisine nasıl bir gelecek vaat ediyoruz? Bizler vakıf üniversitelerinde ve burada nöbete devam eden araştırma görevlilerine desteklerimizi ifade ediyoruz. Tekrar söylüyoruz; eşit işe eşit ücret.”