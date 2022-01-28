BİLSEM öğretmen başvurusu için son gün! BİLSEM öğretmen başvurusu nasıl yapılır?

Bilim ve sanat merkezlerine öğretmen alımı amacıyla hazırlanan “2022 Yılı BİLSEM Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu” ve kontenjanları MEB tarafından erişime açıldı. Başvuru işlemleri 24 Ocak ile 28 Ocak arasında gerçekleştirilecek. Başvurusu kabul edilen öğretmenler sözlü sınavı da geçmeleri halinde tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bilim ve sanat merkezlerine (BİLSEM) atanmak isteyen öğretmenler için başvuru kılavuzu ve kontenjanları yayınlandı. BİLSEM öğretmen başvurusu 24 Ocak – 28 Ocak 2022 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr adresinden yapılacak. BİLSEM öğretmen atana sonuçları 8 Temmuz tarihinde açıklanacak.

BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURU KILAVUZU

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA KONTENJANLARI

BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURUSU NE ZAMAN?

BİLSEM öğretmen ataması için başvuruda bulunmak isteyen adaylar işlemlerini 24 Ocak – 28 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Başvuru sonuçları 7 Şubat tarihinde açıklanacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazananların ilan edilmesi 28 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Sözlü sınav yer ve tarihlerinin ilan edilmesi 7 Mart tarihinde yapılacak.

Bölge sözlü sınav komisyonlarınca sözlü sınavların yapılması 14 Mart – 17 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Atamalar için tercihlerin yapılması 1 – 5Temmuz tarihlerinde yapılacak.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna http://mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra “Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak ulaşabilecek.

Başvuru ve onay işlemleri MEBBİS’ten takip edilebilecektir.

BİLSEM ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM öğretmen atama sonuçlarının açıklanması 8 Temmuz 2022

BİLSEM ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI

Bilim ve sanat merkezlerine atanabilmek için başvuru yapacak öğretmenlerde

aranan şartlar şunlardır:

a) Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla Bakanlığımız kadrolarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

b) Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren başvurunun son günü itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak.

c) Öğretmen olarak görev yapmakta olduğu ilin bilim ve sanat merkezlerinden en az birinde atama alanında boş kontenjan bulunması.

d) 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesi’nde (EK-1) yer alan bir alanda başvuru tarihi itibarıyla öğretmen olarak görev yapıyor olmak.

e) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 30.09.2022 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olmak.