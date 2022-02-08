YKS başvuru ne zaman başlıyor? TYT, AYT, YDT sınavı ne zaman?

YKS başvurusu, önümüzdeki yıl üniversite okumayı hayal eden öğrenci adaylarını yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan ÖSYM sınav takvimi ile TYT, AYT, YDT sınavı tarihleri yanı sıra "YKS başvuru ne zaman" sorusu da yanıt buldu. YKS başvurusu 11 Şubat'ta başlayacak.

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ÖSYM sınav takvimi yayınlandı, 2022 yılı YKS, sınav başvuru, sınav tarihi ve sonuç tarihleri belli oldu. İyi bir üniversite hayali ile YKS için hazırlanan öğrenciler ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınavın başvuru tarihini sorgulamaya başladı.

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

YKS'NİN, TYT, AYT ve YDT oturumu başvurusu 11 Şubat ile 7 Mart arasında yapılabilecek. Sınavların geç başvurusu ise 16 Mart ile 17 Mart arasında gerçekleştirilecek.

YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU: TYT, AYT NE ZAMAN?

YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022’de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022’de yapılacak.

YKS KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

YKS kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından YKS kılavuzu yayımlandığı anda sayfamızda sizlerle paylaşacağız.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2022