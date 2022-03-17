1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü nerede?

18 Mart'ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçilebilecek. Temel atma töreni 2017 yılında gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 15 euro olacağını açıklamıştı.

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Yap-işlet-devret modeli ile yapılan ve 18 Mart’ta açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa’yı denizin üstünden dördüncü kez, toplamda ise altıncı kez birleştirilmiş olacak. Yap-işlet-devret modeli ile yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verildi.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE?

1915 Çanakkale Köprüsü, Türkiye’nin Çanakkale ilinin Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında bulunan asma köprüdür.

Hizmete girdiğinde kısmen inşa hâlinde olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu’nun bir parçası olarak faaliyet gösterecek. 2.023 metre orta açıklık uzunluğu ile Japonya’daki Akashi Kaikyō Köprüsü’nü geçerek dünyanın en uzun asma köprüsü oldu.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir Otoyolu’nun bir parçası olan köprü, Silivri’deki O-3 ve O-7 ile Balıkesir’deki O-5 arasında bağlantı kurulmasını sağlıyor.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 18 Mart 2022'de açılacağını ve geçiş ücretinin 15 euro olacağını açıkladı.

Köprünün yıllık garanti ücretinin 380 milyon Euro, toplam verilen garantinin de 6 milyar Euro oldu.