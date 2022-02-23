20 yıldır AKP’ye oy veren çiftçi Erdoğan’a seslendi: Artık bırakmasını bil

Artan girdi maliyetleri sebebiyle bunalan çiftçi, Manisa’nın Üçpınar Mahallesi'nde traktörleriyle bir araya gelerek eylem yaptı. Eylemde konuşan ve 20 yıldır AKP’ye oy verdiğini ifade eden çiftçi Mustafa Aktay, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Abdülhamit’i çevresindeki bir avuç Türk tahttan indirdi. Şimdi de üstüne basa basa söylüyorum. Sizi de etrafınızdaki bir avuç danışmanlarınız indirecek. Cumhurbaşkanına yakışan şudur, yaşlandım veya rahatsızım de bırakmasını bil. 20 yıldır oy veriyoruz. Ama artık bırakmasını bil. Onurunla veda et” dedi.

İlker KILIÇASLAN

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Mazot, gübre, ilaç, elektrik gibi girdi maliyetleri her geçen gün artan ve banka borçları sebebiyle ekonomik çıkmazın içerisine giren çiftçinin isyanı devam ediyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi’nde yaklaşık 50 çiftçi traktörleriyle bir araya gelerek eylem yaptı. Eyleme CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP il ve ilçe başkanları da katılarak destek verdi. Sıkıntılarını anlatan çiftçiler yaptıkları açıklamalarla hükümetin eleştirdi.

20 YILDIR AKP'YE OY VEREN ÇİFTÇİ İSYAN ETTİ

Eylemde söz alan ve 20 yıldır AKP'ye oy verdiğini ifade eden 40 yaşındaki çiftçi Mustafa Aktay konuşmasında iktidarı eleştirdi.

Her geçen gün girdi maliyetlerinin arttığını söyleyen AKP'li çiftçi Aktay konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

*AKP'li bir üyeyim. Geçen sene 150 dönüm yer ektim. Geçen yıl 60 yıl liraya aldığım gübreyi, bu yıl aynı yere 186 liraya kullanacağım. Geçen yıl 21 bin lira ödediğim mazot parasını bu yıl 45 bin lira ödedim.

*Sayın Cumhurbaşkanı ‘Hep bana diyorlar' diyor. Ama bunu kendisi istedi. Bana tek adamlığı verin dedin verdik. Bizim başka hesap soracak insanımız yok. Sana soracağız.

*Traktörcü traktörünü satarken fiyatını kendi belirliyor. Buzdolabını satan kendisi belirliyor. Ama benim malımın fiyatını alıcı belirliyor. Ben belirlemiyorum. Ben birçok borca girdim.

*Geçen sene 61 bin lira elektrik faturası ödedim. Bugün hesabını yaptım aynı elektriği kullanacağım ve 138 bin lira ödeyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanını bu hesabı yapmasını bekliyorum.

*Benim geçen sene 21 bin lira harcadığım mazotun parasını sözde geri verecekti. Geçen gün baktım ve 1200 lira para yatmış. Bana bu paranın bir faydası yok. Yatırma bari devlete yük olmasın.

“VEDA ET, ÇİFTÇİ OLARAK ZOR DURUMDAYIZ”

Konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen çiftçi Aktay sözlerine şöyle devam etti:

*Sayın Cumhurbaşkanım artık mızrak çuvala sığmıyor. Yaşanan bu sıkıntıları bir AKP'li il başkanına veya başkan yardımcılarına söylemiyoruz. Başka bir partinin mikrofonuna söylüyoruz.

*Çünkü söylediğimizde ya geçmişimizle ya da geleceğimizle tehdit ediliyoruz. Tuz artık koktu. Hani diyorduk ya Abdülhamit'i çevresindeki bir avuç Türk tahttan indirdi. Şimdi de üstüne basa basa söylüyorum. Sizi de etrafınızdaki bir avuç danışmanlarınız indirecek. Beklediğiniz arzu ettiğiniz ilk seçimde.

*Çünkü artık biz bıktık. Kimseye derdimizi anlatamıyoruz. Cumhurbaşkanına yakışan şudur, yaşlandım veya rahatsızım de bırakmasını bil. 20 yıldır oy veriyoruz. Ama artık bırakmasını bil. Onurunla veda et. Çiftçi olarak zor durumdayız.

“YUNANİSTAN VATANDAŞI MIYIM BEN?”

Konuşmasının her kısmında iktidarı eleştiren AKP'li çiftçi Aktay son olarak şu ifadelere yer verdi:

“Tarlaya biçerdöveri sokuyorum. Tarım bakanı ertesi gün çıkıyor ‘Mısır ithal edeceğiz' diyor. Ya sen benim düşmanım mısın? Yunanistan vatandaşı mıyım ben? Bugün yumurta üreteni terörist ilan ettiniz. Arkadaş bu tavukçu 10 gün önce 2 bin 500 liraya mısır aldı. Bugün tüccarın elindeki mısır 4 bin 500 lira. Şimdi terörist kim ortada değil mi? Git tüccarın yakasına yapış. Olmuyor, olmuyor. Çok söylenecek söz var. Ama artık içimiz almıyor.”

“PAZARDAKİ YANGIN ÇİFTÇİYE VERİLECEK DESTEKLE SÖNER”

Eylemde söz alan çiftçi Recep Özdemir ise tepkisini şöyle dile getirdi:

“Şu anda çiftçinin durum kötü durumda. Traktörün maliyetleri, mazot, gübre ilaç fiyatları arttı. İnsanlar artık çiftçilik yapacak durumda değil. Bir dönüm domates yetiştirmenin maliyeti 10 bin lira. Burada yükselen fiyatlar tüketiciye de zam olarak yansıyor. Pazardaki yangını söndürmenin tek yolu çiftçiye destek vermektir. Bu şartlarda böyle giderse pazarda insanlar domates bile yiyemeyecek.”

“2 SAATTE BİTİYOR”

72 yaşındaki çiftçi Namık Yaş ise, traktörünün deposunu dolduramadığını belirterek şöyle konuştu: “5 litre mazot aldım 80 lira. 2 saatte bitiyor. Depoyu dolduramıyoruz. Çünkü depo 1000 liraya doluyor. O da 7 saate bitiyor. Bir de bizim bakan çıkıyor ‘Bizim çiftçi memnun' diyor. Nerede çiftçi memnun. Girin halkın içine görsün memnun mu? İthal saman almak zorunda kaldım. Artık bunları sandığa gömmemiz lazım ve gömeceğiz de.”

“DEDEMDEN BABAMDAN KALAN ÇİFTÇİLİĞİ ARTIK YAPTIRMIYORLAR”

Eylemdeki 22 yaşındaki genç çiftçi Gökhan Develi ise, dedesinden kalan çiftçiliğin artık yapılacak durumda olmadığının altını çizerek şu ifadelere yer verdi:

*Dededen kalma meslek olan çiftçilikle uğraşıyorum. Ama artık uğraşacak gücümüz kalmadı. Bizi fabrikalara gitmek zorunda bırakıyorlar. 1993 model traktörümüze lastik alamıyorum. Lastikler daha önce 2 bin liraydı, şimdi 8 bin lira istiyorlar.

*Makinelerimiz bıçakları bitik takamıyoruz. Çiftçiliği artık bitirdiler. Belimizi mazot, gübre, ilaç fiyatları belimizi büktü. Sattığımız süt aldığımız yemi bile karşılamıyor.

*Fabrikada asgari ücrete bile çalışsak nasıl geçineceğiz bilmiyorum. Dedemden, babamdan kalan bu mesleği yapmak istiyordum. Ama artık bunu yaptırmıyorlar. Bizi görmüyorlar.

KOMVOY OLUŞTURDULAR

Eylemdeki konuşmaların ardından çiftçiler traktörlerine binerek konvoy eşliğinde mahallede tur attı. CHP'li Özel de bir traktörün direksiyonunu başına geçip konvoya katılarak çiftçilere destek verdi. Yaklaşık yarım süren konvoyda çiftçiler kornalara basarak yaşadıkları sıkıntıyı protesto etti.

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