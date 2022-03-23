5 liranın maliyeti 6 liraya çıktı

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, paraların maliyetini hesapladı. “Demir 50 kuruşun maliyeti, bugünlerde Londra Metal Borsası’nda Ukrayna–Rusya Savaşı nedeni ile 2.42 liraya çıktı. Basım, matbaa, işçilik ve elektrik giderlerini hariç tuttuğunuzda dahi, tedavüldeki 5 liranın sadece kağıdının maliyeti 6 liraya geliyor” dedi.

Deniz AYHAN

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Geçtiğimiz yıl ekim ayında 66 kuruş olan metal 50 kuruşun maliyeti, Ukrayna Rusya savaşı sonrası 2.42 TL'ye kadar yükseldi. Benzer bir durum tedavüldeki en küçük kağıt para olan 5 lirada da yaşanıyor. 5 liralık paranın kağıt maliyeti 6 TL'ye, 10 liranın maliyeti ise 7 TL'ye yükseldi. Tedavüldeki en yüksek kağıt para olan 200 liranın maliyeti ise 11.40 TL olarak belirlendi.

KAĞIT FİYATI UÇTU

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, paraların maliyetini hesapladı. Yalım şu bilgileri verdi: “Demir 50 kuruşun 66 kuruştan başlayan maliyeti, bugünlerde Londra Metal Borsası'nda Ukrayna–Rusya Savaşı nedeni ile 2.42 liraya kadar yükseldi. Basım, matbaa, işçilik ve elektrik giderlerini hariç tuttuğunuzda dahi, tedavüldeki 5 liranın kağıdının maliyeti 0.30 sterlin, 10 lira 0.35 sterlin, 20 lira ve 50 Lira 0.43 sterlin, 100 lira 0.52 ve 200 lira ise 0.61 sterlin. Bu durumda 5 liralık kağıt paranın sadece kağıdının maliyeti 6 liraya geliyor. 10 liralık kağıt paranın maliyeti 7 Lira, 20 lira ve 50 liralık kağıt paranın maliyeti 8.6 lira,

100 liralık kağıt paranın maliyeti 10.4 lira oldu.”

Para kağıdının fiyatı tüm dünyada sır gibi saklanıyor

Merkez Bankası'nın paraların imalatı ve maliyeti ile ilgili sorulara ‘Ticari sır' diyerek yanıt vermediğini belirten Yalım, “Kağıt paraların imalatı ve para kâğıdı fiyatları tüm dünyada sır gibi saklanıyor. Kağıt paralar normal kağıttan değil, özel bir pamuk ve keten karışımından üretilir. Bazı ‘özel' kimyasalın da katıldığı para kağıdı, her insanın eline aldığında hissettiği özel bir yapıya sahiptir” dedi.