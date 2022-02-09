81 ilde ‘Zamları Geri Al’ eylemi

81 ilde eş zamanlı “Zamları geri al’’ eylemi bugün başlıyor. CHP il başkanlarının da yer alacağı protestolarda partinin çözüm önerileri de sıralanacak.

Başak KAYA

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CHP, bugün 81 ilde eş zamanlı “Zamları geri al'' eylemi yapacak. CHP il başkanlarının da yer alacağı protestolarda partinin çözüm önerileri de sıralanacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın konu hakkında şöyle konuştu:

‘VATANDAŞIN İKİ İSTEĞİ VAR'

“Yılbaşından bu yana fahiş zamların altında ezilen vatandaşlarımızın tahammülü kalmadı. Düzenleme için talimat bekleyen iktidar vatandaşın haline baksın. Vatandaşın iki isteği var, ‘Fahiş zamları geri çek ve sandığı getir'… Cumhuriyet tarihinin en büyük zamlarının geri alınması için vatandaşlarımızın katılımıyla 81 ilde iktidara eş zamanlı çağrı eylemi yapacağız.” CHP'li Ahmet Akın, ayrıca iktidarı şöyle uyardı: “Düzenleme için talimat bekliyorsanız halka bakın. Fahiş zamları geri çekin. Düşük kademenin asgari tüketim altında tutulması ve yüzde 127 varan fahiş zammın yürürlükte olmaya devam etmesi durumunda yapılacak her hangi bir düzenlemenin etkisi olmayacak. Vatandaşın tahammülü kalmadı. Artık seçim istiyorlar.”