ABD Başkanı Biden’dan yüksek akaryakıt fiyatlarına tepki

ABD Başkanı Joe Biden, petrol fiyatlarındaki düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarının hızlı bir şekilde düşmemesine tepkili.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden’dan ülkedeki yüksek akaryakıt fiyatlarına tepki geldi.

Biden, petrol sert yükseldiğinde benzin fiyatlarının da sert yükseldiğini ancak petrol fiyatları sert düştüğünde akaryakıt fiyatlarındaki düşüşün bu oranları yansıtmadığını belirtti.

Akaryakıt fiyatlarının yüksek olması enflasyon sorunu ile mücadele eden ABD için önemli bir sorun.

Biden konu ile ilgili Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Petrol fiyatları azalıyor, o zaman benzin fiyatları da azalmalı. Geçen sefer varil petrol fiyatı 96 dolarken, galon benzin fiyatı 3,62 dolardı. Şimdi petrol fiyatı yine aynı seviyede, ama benzin fiyatı 4,31 dolar. Petrol ve benzin şirketleri çalışan Amerikalılar pahasına kârlarını şişirmemeli” dedi.

ENFLASYONU TETİKLİYOR

ABD’de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Ülkede enflasyonun sebebi olarak corona virüsü pandemisi yasaklarının ardından başlayan talep yoğunluğu ile birlikte tedarik zincirlerinin zorlanması gösteriliyordu.

Ayrıca enerji maliyetlerinin artması da tüketim ürünlerinin maliyetlerini artıran bir etken olarak görülüyordu.

Son olarak Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaşın ardından belirli emtiaların fiyatlarının sert bir şekilde artması enflasyon endişelerini iyice tırmandırmaya başladı. Fiyatı en sert artan ürünlerden birisi ise petrol oldu.

AYNI HIZDA DÜŞMEDİ

Petrol fiyatlarının artması sonrası ülkede akaryakıt fiyatları da hızla arttı. Ancak petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansırken indirimler aynı hızda yansımadı.

Geçtiğimiz hafta petrol fiyatlarının 130 doların üzerini görmesi ile birlikte ülkede akaryakıt fiyatları da aynı hızda artmış, fiyatların 100 dolar bandına çekilmesinin etkisi ise bu kadar hızlı görülmemişti.

BEYAZ SARAY YETKİLİLERİ TEPKİLİ

CNN’e konu ile ilgili bilgi veren kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisi, benzin istasyonu sahiplerinin indirimleri tüketicilere yeterince çabuk iletmediklerini öne sürdü. Yetkili, “Fiyat gücü tüketici açısından adil olmayan bir şekilde kullanıyor” dedi.

Enerji piyasası ile ilgili bilgi sağlayan Boston merkezli bir teknoloji şirketi GasBuddy analisti Patrick De Haan da konu ile ilgili yaptığı yorumda, petrolün varil başına 100 doların altına inmesi durumunda gaz fiyatlarındaki düşüşün hızlanması gerektiğini söyledi.

De Haan, Twitter’da yaptığı paylaşımda, “İstasyonlar yükseliş nedeniyle formalarını kaybetti. Ancak şimdi indirimleri size aktarmaya başlayacaklar” değerlendirmesinde bulundu.

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