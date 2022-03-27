ABD’de zenginlere servet vergisi yeniden gündemde

ABD'de 100 milyon dolar üzerinde serveti olanlar için yüzde 20 asgari vergi uygulanmasını öngören kanun teklifi, 2023 mali bütçesi kapsamında açıklanacak

Sozcu.com.tr

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ABD’de 100 milyon dolar üzerinde serveti olanlar için yüzde 20 asgari vergi uygulanmasını öngören kanun teklifi, ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanacak. Teklif 2023 mali bütçesinde yer alacak.

Belgeye göre, Biden'ın ‘milyarderler için asgari gelir vergisi’ teklifine göre, 100 milyon dolardan fazla servete sahip olan haneler için yüzde 20'lik bir asgari vergi oranı belirleyecek.

VERGİ GELİRİNİN ÇOĞU ULTRA ZENGİNLERDEN GELECEK

Teklifin ABD'de 700'den fazla milyarderi de hedef alacağı da düşünülüyor. Belgeye göre, önerilen verginin önümüzdeki on yılda ABD bütçesine 360 milyar dolar katkı sunması bekleniyor.

Bu düzenlemeden elde edilecek vergi gelirinin yarısından fazlasının 1 milyar dolardan fazla servete sahip olan Amerikalılardan gelebileceği belirtiliyor. Belgede ayrıca “Bu vergi düzenlemesi sayesinde en zengin Amerikalılar artık öğretmenlerden ve itfaiyecilerden daha düşük oranda vergi ödemeyecek” ifadelerine yer verildi.

GEÇEN YIL DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Bu yeni vergi teklifi, Biden’ın yarın yayınlanması beklenen 2023 bütçesinin bir parçası.

Geçtiğimiz yıl demokrat senatörler, Biden’ın sosyal yardım ve iklim değişikliği harcamalarını finanse etmesi için bir milyarder vergisi önermiş, fakat Senato’daki yetersiz destek nedeniyle söz konusu harcama paketi konusunda ilerleme kaydedilememişti.

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