‘Akaryakıt zamları yüzünden 60 bin kişi işsiz kalabilir’

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıta gelen zamların bayileri büyük oranda etkilediğini belirterek, ‘’Akaryakıt fiyatları her arttığında biz de o kadar batırıyoruz. Anadolu’da 6 bin bayi var ve günlük satış miktarları 3 bin litrenin altında. Onların iflası, 60 bin kişinin işsiz kalmasına neden olur’’ dedi.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıta gelen zamların bayileri büyük oranda etkilediğini belirterek, ‘'Akaryakıt fiyatları her arttığında biz de o kadar batırıyoruz” dedi.

SÖZCÜ WEB TV'ye konuşan Okumuş, ‘'İstasyonlar zarar ettiği için kapanmaya başladı. Bu sayı ciddi şekilde artıyor. Anadolu'da 6 bin bayi var ve günlük satış miktarları 3 bin litrenin altında. Böyle giderse iflas kaçınılmaz. Onların iflası 60 bin kişinin işsiz kalmasına neden olur'' dedi.

Okumuş şunları söyledi:

ZARARDAYIZ PANKARTI

Akaryakıt fiyatlarının yükselmesinden en rahatsız olan ve en çok zarar gören sektör akaryakıt bayileridir. Tüketiciler de malum ama bizde bu fiyat artışları nedeniyle sermaye ihtiyacı doğdu. Giderlerimiz aşırı yükseldi. Akaryakıt fiyatları her arttığında biz de o kadar batıyoruz. Bayileri ciddi biçimde etkilendi ve ‘Zarardayız' diyerek pankart asıp kapatıyor. Zarar ettiği için yaşayamaz ve ticarete devam edemez hale geldiler. Ciddi sayıda istasyon kapanmaya başlandı.

60 BİN İŞSİZ

Bizim korkumuz şu, Türkiye’de 13 bin bayi var ve bunların 6 bini Anadolu’da. Günlük satış miktarları da 3 bin litrenin altında. Her istasyonda 10 kişi çalıştığını düşünürsek, neredeyse 60 bin insanın işsiz kalması ve benzincilerin de iflas etmesi demek. Milli servet de zayi olur. İş güvenliği uzmanının bile giderini karşılayamaz haldeler.. Enerji maliyetlerini hiç söylemiyorum, personel maliyeti ise çok arttı.

İFLAS KAÇINILMAZ

Böyle giderse iflas kaçınılmaz . LPG de, petrol gibi dünya fiyatlarına endeksli olduğu için fiyat değişiminden etkileniyor. Türkiye’de akaryakıt ve oto gaz fiyatlarının artmasını istemeyen en önemli sektör biziz. Işıkların sönmeyeceği, ticaretin devam ettirebileceği bir kar marjı belirlenip satış yapılmalı. Ayrıca hiçbir meslektaşımız tankında yakıt olup da gelen tüketiciye ‘Yakıt satmıyorum' diyemez. Bu suçtur, ahlaken de uygun değildir.

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