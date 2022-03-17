AKP’li Özkan’dan yılda 2 kez asgari ücrete zam sinyali

Asgari ücretlilerin, emeklilerin ücretlerinde yapılan artışlar, yağmur gibi yağan zamlar karşısında mum gibi erirken, iktidardan ek zam sinyali geldi. AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücrete yılda iki kez zam getirilmesinin mümkün olup olmadığıyla ilgili bir soruya, "Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız" yanıtını verdi.

Sibel GÜLERSÖYLER

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TVNET’te yayınlanan Sert Sorular programında Taha Hüseyin Karagöz’ün konuğu AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan oldu.

Özkan, tarihin en yüksek asgari ücret artışının kendi iktidarlarında gerçekleştiğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

‘EN YÜKSEK ASGARİ ÜCRET ARTIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİK’

“Biz, tarihin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik ve bunlar beklemiyorlardı. Düşünsenize, CHP işçinin alın teri nedir bilmez ki? Bu maliyet artışlarına gelirsek gerekirse hükümetimizin ve Cumhurbaşkanımızın asgari ücretin yeniden değerlendirmesini gündeme getirebilir.

Çünkü biz vatandaşımızın iktidarıyız. Vatandaşımızı da bu enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ve bugüne kadar vatandaşımızın ekonomiyi en güzel şekilde atlatabilmesi için, desteklerimizi vereceğiz.”

‘ASGARİ ÜCRETLİ VATANDAŞIMIZI EZDİRMEYECEĞİZ’

Karagöz’ün, “Asgari ücrete yılda bir kez yapılıyor, bunun ikiye çıkarılma olasılığı var mı? Altıncı ayda bir düzeltme gibi bir şey olur mu?” şeklindeki sorusu üzerine AKP'li Özkan şu yanıtı verdi:

“Bunu sayın Cumhurbaşkanımız daha önce ifade etmişti. Yani, bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Biz parlamentoda her zaman milletimizin menfaati ne gerektiriyorsa bunu her zaman yaparız, yapmaya da hazırız. Bu CHP’nin aklına gelmez, bizim aklımızda var.

Biz maliyetlere asgari ücretli vatandaşımızı ezdirmeyeceğiz. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin illa Ocak ayında değil vakti saati gelince zam yaparız. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız” diye konuştu.

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