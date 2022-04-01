Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 1 Nisan 2022

Altının ons fiyatı, 1 Nisan Cuma günü 1.930 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 911 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.133 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, dolarda görülen yükselişin güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talebi geride bırakmasıyla haftalık bazda kayıplarını artırarak geriledi. Altın gibi güvenli liman olarak görülen varlıklar Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde ilerleme sağlanamamasından destek bulmuş, bu varlıklara talep artmıştı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.2 düşerek 1,934.10 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0.7 düşerek 1,940.20 dolara geriledi.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 903 TL, satış 911 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 933 TL. Fiyatlarda 22 lira düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 1 Nisan 2022 Cuma günü 9.109 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.475 TL, satış 1.505 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.542 TL. Fiyatlarda 37 lira düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.072 TL, satış 6.133 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.285 TL. Fiyatlarda 152 lira düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.952 TL, satış 3.012 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.085 TL. Fiyatlarda 73 lira düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.965 TL, satış 6.025 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.170 TL. Fiyatlarda 145 lira düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.951 TL, satış 6.011 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.157 TL. Fiyatlarda 146 lira düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 1 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 1 Nisan 2022 altın yorumları: Gram Altın dün 920 TL seviyesine kadar yaşanan yükseliş sonrasında gelen gün içi satışlar ile hafif geriledi %0.70 oranında yükseliş ile 916.72 TL seviyesinde kapanış gerçekleşti. Son 2 günde yaşanan atak sonrasında sabah saatlerinde zayıf bir seyir izleyen Gram Altın'da gün içi hareketlerde 912TL seviyesi yakında takip edilmeli.

Bu seviyenin kırılması geri çekilmeyi tekrar hızlandıracaktır. 890-886 TL bandını gün içinde yaşanacak geri çekilmelerde alt destek seviyeleri olarak verebiliriz. 925 ve 950 seviyeleri ise kısa vadeli dirençler olarak takip edilebilir.