Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 15 Şubat 2022

Altının ons fiyatı, 15 Şubat 2022 Salı günü 1.875 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 820 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.523 TL.

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Gram altın geçen hafta çoğunlukla 800 TL'nin sınırında işlem görürken cuma günü küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 810 TL'ye kadar yükselmişti. Dolar kurundaki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki hareketleri takip eden gram altın, salı günü 821 TL seviyesinde bulunuyor.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 813 TL, satış 820 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 796 TL. 24 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 15 Şubat 2022 Salı günü 8.207 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.328 TL, satış 1.355 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.316 TL. 39 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.468, satış 5.523 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 5.364. 159 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.657 TL, satış 2.711 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.633 TL. 78 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.364 TL, satış 5.418 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.266 TL. 152 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.352, satış 5.406 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.254 TL. 152 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 15 Şubat 2022

Ekonomi uzmanlarının 15 Şubat 2022 altın yorumları: Dolar kuru yatay hareketini sürdürürken, Ons Altın'ın son günlerde hızla artması Gram Altın TL'deki yatay hareketin bozulmasına yol açtı ve adım adım 796 ve 810 dirençlerini aşarak Asya seansında 820 seviyesine kadar yükseldi. Bundan sonraki süreçte yatay yapı bozulduğu için ilk destek noktası 810 seviyesi olacaktır. Bu destek noktası üzerinde adım adım yükseliş izlenebilir. Bu süreçte dirençler tepeden dibe Fibonacci çekilerek gözlenebilir. Bu sebeple 825 ilk önemli direnç olacaktır.