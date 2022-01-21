Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 21 Ocak 2022

Altının ons fiyatı, 21 Ocak Cuma günü 1.841 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 795 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 5.347 TL.

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Altın fiyatları bugün yükseldi ve art arda ikinci haftayı kazanımla kapatmaya hazırlanıyor. Yatırımcılar sıkılaştırma takvimine dair ipuçları için Fed toplantısını beklerken, güvenli limanlara yönelik talebin artması ve ABD tahvil getirilerindeki düşüşler altının çekiciliğini artırdı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 artışla 1,840.59 dolara yükseldi. ABD Altın vadeli işlemleri %0.1 düşüşle 1,840.80 dolara geriledi.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 788 TL, satış 795 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 790 TL. Fiyatlarda 5 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 21 Ocak 2022 Cuma günü 7.999 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.287 TL, satış 1.313 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.306 TL. Fiyatlarda 7 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 5.294 TL, satış 5.347 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 5.322 TL. Fiyatlarda 25 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.573 TL, satış 2.625 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.612 TL. Fiyatlarda 13 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.200 TL, satış 5.253 TL. Geçen hafta tam altının satış 5.225 TL. Fiyatlarda 28 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.190 TL, satış 5.242 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.214 TL. Fiyatlarda 28 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 21 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 21 Ocak 2022 altın yorumları: Gram Altın'da dar bantta dalgalı seyir sürüyor. Dün 783-802 bandında hareket edilirken, -%0.71 oranında geri çekilme ile 790 TL seviyesinden kapanış gerçekleşti. Kısa vadeli bazı göstergelerde sınırlı toparlanma görmemize rağmen şimdilik net bir güç kazanımından söz edilemiyor.

795TL seviyesinin altına tekrar inilmiş olmasını kısa vadeli hareketler açısından olumsuz bulunuyor. 795TL'nin altında dalgalı ve zayıf görünüm etkili olacaktır. 786 ve 775TL seviyeleri kısa vadeli destekler olarak takip edilebilir.