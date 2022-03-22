Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 22 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 22 Mart 2022 Salı günü 1.933 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 922 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.207 TL.

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Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell’ın sıkılaştırma yanlısı açıklamalarının ardından ABD’nin Hazine tahvil getirilerinin birkaç yılın zirvesine çıkmasıyla değerini korudu. Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmaların devam etmesi de güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini destekledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,936.32 dolarda yatay seyretti. ABD altın vadeli işlemleri %0.4 artarak 1,937.30 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 914 TL, satış 922 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 907 TL. 15 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 22 Mart 2022 Salı günü 9.218 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.493 TL, satış 1.523 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.500 TL. 23 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.145, satış 6.207 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.112. 95 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.985 TL, satış 3.046 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.000 TL. 46 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.029 TL, satış 6.090 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.000 TL. 90 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.015, satış 6.076 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.987 TL. 240 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 22 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 22 Mart 2022 altın yorumları: Dün 919-924 TL bandında hareket eden Gram Altın günü %0.02 gibi çok sınırlı değişim ile 923.15 TL seviyesinden günü tamamladı. Kısa vadeli hareketlerde 912-925 TL bandı ilk destek direnç noktaları olarak geçerliliğini koruyor. Kısa vadeli göstergelerde görülen toparlanmaya rağmen, 925Tl ara ara direnci geçilmeden yeni ataklar beklenmemeli. Ancak bu seviyenin kırılması durumunda ise ilk etapta 962 seviyesine kadar hareketin devamını görebiliriz.