Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 23 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 23 Mart 2022 Çarşamba günü 1.919 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 914 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.160 TL.

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Altın fiyatları, Fed yetkililerinin faizlerin beklenenden daha hızlı yükseltilebileceğine işaret eden açıklamalarının risk iştahı üzerinde baskı oluşturmasına rağmen, Ukrayna krizine dair endişelerin güvenli liman olarak görülen altının çekiciliğini artırmasıyla değerini korudu. Altının spot piyasadaki ons fiyatı belirgin bir değişim göstermeyerek 1,923.47 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri %0.1 artarak 1,923.40 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 907 TL, satış 914 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 904 TL. 10 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 23 Mart Çarşamba günü 9.131 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.481 TL, satış 1.511 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.494 TL. 17 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.099 TL, satış 6.160 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.088 TL. 72 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.963 TL, satış 3.024 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 2.988 TL. 36 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.989 TL, satış 6.050 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 5.977 TL. 73 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.976 TL, satış 6.036 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 5.964 TL. 72 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 23 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 23 Mart 2022 altın yorumları: Gram altında kur ve ons altın fiyatlamalarına paralel dar bant içinde hareketine devam ediyor. Bugün fiyatlamayı etkileyecek major bir gelişme beklenmiyor. Kurda gün içi dar fiyat marjı devam ederken, ons altında kritik 1920$ seviyesinde gün sonu kapanışı beklenebilir.

910TL ve altına doğru geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam ederken, 900TL aşağı yönlü kırılmadıkça alış pozisyonları taşınabilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 925 ve 935 TL seviyesi direnç, 900 TL ve 880 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.