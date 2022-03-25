Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 25 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 25 Mart Cuma günü 1.933 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 931 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.273 TL.

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Altın fiyatları, ABD’nin Hazine tahvili getirilerinde görülen keskin yükselişlerin altının çekiciliğini azaltmasına rağmen, Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleştirilen barış görüşmelerinde somut bir ilerleme sağlanamamasının etkisiyle art arda üçüncü haftada kazanım elde etmeye hazırlanıyor. Güvenli liman olarak görülen altının spot piyasadaki ons fiyatı dünkü seansta bir haftadan uzun sürenin zirve seviyesinden kapanmasının ardından bugün %0.2 artarak 1,961.99 dolara yükseldi. Haftalık bazda ise %2 artıda. ABD altın vadeli işlemleri 1,963.40 dolarda yatay seyretti.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 923 TL, satış 931 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 929 TL. Fiyatlarda 2 lira yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 25 Mart 2022 Cuma günü 9.265 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.509 TL, satış 1.540 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.535 TL. Fiyatlarda 5 lira yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.212 TL, satış 6.274 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.255 TL. Fiyatlarda 19 lira yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.019 TL, satış 3.081 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.070 TL. Fiyatlarda 11 lira yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.101 TL, satış 6.163 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.141 TL. Fiyatlarda 22 lira yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.086 TL, satış 6.148 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.127 TL. Fiyatlarda 21 lira yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 25 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 25 Mart 2022 altın yorumları: Gram Altın'da önceki gün etkili olan alımların devamı dünde etkili oldu ve %1.18 değer kazanımı ile 936.83 TL seviyesinden günü tamamladı. Saatlik grafiklerde ikili zirve oluşumu görülen Gram / Altında son günlerde etkili olan yükseliş sonrasında bugün kar satışları görebiliriz. Yaşanabilecek geri çekilmelerde 925 TL seviyesi ilk destek olarak takip edilebilir. Bu desteğinin kırılması geri çekilmeyi hızlandıracaktır. 890 seviyesi alt destek olarak takip edilebilir. 950TL seviyesini ise gün içi ilk direnç olarak verebiliriz.