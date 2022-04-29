Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 29 Nisan 2022

Altının ons fiyatı, 29 Nisan Cuma günü 1.917 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 912 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.143 TL.

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Altın fiyatları, ABD’de dün açıklanan GSYH verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından güvenli liman olarak görülen altına olan talebin artmasıyla yükselse de, Fed’in faizleri öngörülenden daha hızlı artıracağı beklentileri nedeniyle aylık bazda Eylül’den bu yana en büyük kaybını vereceği düşünülüyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.3 artışla 1,899.00 dolara yükseldi. Aylık bazda kaybı ise %2. ABD altın vadeli işlemleri %0.6 artışla 1,902.10 dolara yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 904 TL, satış 912 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 915 TL. Fiyatlarda 3 lira düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 29 Nisan 2022 Cuma günü 8.974 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.477 TL, satış 1.507 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.513 TL. Fiyatlarda 6 lira düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.082 TL, satış 6.143 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.164 TL. Fiyatlarda 21 lira düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.957 TL, satış 3.018 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.026 TL. Fiyatlarda 8 lira düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.974 TL, satış 6.035 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.052 TL. Fiyatlarda 17 lira düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.961 TL, satış 6.021 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.039 TL. Fiyatlarda 18 lira düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 29 NİSAN 2022

Ekonomi uzmanlarının 29 Nisan 2022 altın yorumları: Gram altında geri çekilme 890TL seviyesine kadar gerçekleştikten sonra üssel 50 GAO. 895TL üzerinde kalıcılık sağladığını görüyoruz. Bu yükselişte en büyük etken beklentiden düşük açıklanan ABD büyümesi sonrasında olası resesyon riski ile birlikte ons altında yaşanan yükseliş olarak değerlendirebiliriz.

Bugün ons altının 1900$ üzerinde kalıcılığına devam etmesini beklerken, kur tarafında yatay fiyatlamanın 1,1480 seviyelerinde gerçekleşmesi muhtemel gözüküyor. Bu nedenle 900TL ve altına geri çekilme alış fırsatı, olarak değerlendirilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 910 ve 915 TL seviyesi direnç, 900TL ve 890 TL seviyesi ise destek olarak takip edilebilir.