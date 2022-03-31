Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 31 Mart 2022

Altının ons fiyatı, 31 Mart Perşembe günü 1.932 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 909 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.127 TL.

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Altın fiyatları dar aralıkta seyreden işlemlerde geriledi, ancak Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların güveli liman olarak altının çekiciliğini artırmasıyla çeyrek dönemde Eylül 2020’den bu yana görülen en büyük kazanımı elde etmeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.6 düşerek 1,921.55 dolara geriledi. ABD altın vadeli işlemleri %0.7 düşerek 1,925.00 dolara geriledi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 902 TL, satış 910 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 932 TL. 22 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 31 Mart 2022 Perşembe günü 9.070 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.474 TL, satış 1.504 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.541 TL. 37 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.066 TL, satış 6.127 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.281 TL. 154 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 2.946 TL, satış 3.006 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.083 TL. 77 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 5.963 TL, satış 6.013 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.166 TL. 153 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 5.937 TL, satış 5.997 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.153 TL. 156 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 31 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 31 Mart 2022 altın yorumları: Gram Altın'da önceki günlerde yaşanan geri çekilme sonrasında dün tepki alımları etkili oldu ve %1.29 oranında yükseliş ile 910.87TL seviyesinde kapanış gerçekleşti. Gram Altın'da 912TL seviyesini ara direnç olarak takip ediyoruz. Tepki hareketlerinin hız kazanabilmesi için bu direnç kırılmalı. 925 ve 950 seviyeleri ise kısa vadeli üst direnç noktaları olarak takip edilebilir. 890-886 TL bandı gün içinde yaşanacak geri çekilmelerde ilk destek seviyeleri olarak verebiliriz.