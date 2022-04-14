Altın fiyatları iki ateş arasında: Yön ne olacak?

Altın fiyatları yüksek enflasyondan destek bulurken merkez bankalarının şahinleşeceği yönündeki beklentiler nedeniyle baskılanıyor. Rusya-Ukrayna savaşından gelen son haberler de barış beklentisini düşürdüğü için altına olan talebi artırıyor.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’daki kriz ve yüksek enflasyon kaynaklı baskıların güvenli liman olarak görülen güvenli metalin çekiciliğini artırmasıyla altın fiyatları, haftalık bazda kazanım elde etmeye hazırlanıyor.

Önde gelen merkez bankalarının faizleri öngörülenden daha hızlı artırmasına rağmen, ABD’de enflasyonun daha da artacağı beklentilerinin kuvvetlenmesi nedeniyle dolar geriledi ve altın talebi arttı.

Merkez bankalarının sıkılaşma döngüsüne girmesi nedeniyle baskılanan altın, Ukrayna savaşı ve hızlanan enflasyon artışı nedeniyle güvenli varlıklara gelen talep nedeniyle dün bir ayın zirvesine yaklaştı. Bugün sabah saatlerinde ise altın fiyatları zirveden bir miktar geriledi.

ENFLASYON ALTINI DESTEKLİYOR

ABD’de şubatta yüzde 10,3 olan yıllık üretici enflasyonu, martta yüzde 11,2'e yükseldi. Üretici enflasyonunun yüksek gelmesi, martta yüzde 8,5 ile 40 yılın zirvesine ulaşan tüketici enflasyonu üzerindeki baskının süreceğinin de sinyali oldu.

ABD başta olmak üzere pek çok ülkede enflasyon rakamlarındaki tırmanışın durdurulamaması ise enflasyona karşı koruma aracı olarak görülen altına yönelik talebi artırdı.

UKRAYNA’DAN GELEN HABERLER ALTIN TALEBİNİ ARTIRIYOR

Rusya-Ukrayna savaşından gelen son haberler de barışın beklenenden daha uzak bir gelecekte sağlanacağı beklentilerini artırdı. Savaşın getirdiği finansal risklerin süreceği endişeleri, güvenli liman olarak bilinen altına olan talebi artıran bir başka unsur.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önceki gün barış görüşmelerinin yeniden bir çıkmaza girdiğini söylemişti. Son olarak ABD, Ukrayna’ya 800 milyon dolar değerinde ağır silahları, silahlı taşıma aracı ve helikopterleri de kapsayacak askeri teçhizat göndereceğini açıkladı.

MERKEZ BANKALARI YAKINDAN İZLENİYOR

Öte yandan merkez bankalarının sıkılaştırmaları hızlandıracağına yönelik beklentiler de altın fiyatlarını baskılayan bir unsur.

ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticileri son açıklamalarında ABD ekonomisinin agresif bir sıkılaşmayla başa çıkabileceğini söyleyerek önümüzdeki ay yapılacak toplantıda yarım puanlık faiz artışının gündeme geleceğini dile getirirken bugün gözler ayrıca Avrupa Merkez Bankası’nda (ECB) olacak.

Beklentiler ECB’nin üçüncü çeyrek içerisinde tahvil alım programlarını sonlandıracağı ve bunun gerçekleşmesinden bir süre sonra da faiz oranlarını artıracağı yönünde. Şahin merkez bankalarının hamleleri enflasyonla mücadele konusunda yetersiz kalırsa altın fiyatlarının daha da artabileceği belirtiliyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bu gelişmelerle birlikte, spot piyasada ons altın 1975 dolardan işlem görürken altın vadeli işlemleri ise 1977 dolar seviyesinden işlem gördü.

Spot altın fiyatlarının yanı sıra dolar/TL’deki hareketi takip eden gram altın 928 TL seviyesinden işlem gördü. Bununla birlikte Kapalıçarşı’da sabah saatlerinde çeyrek altın 1510 TL alış ve 1523 TL satış fiyatıyla, Cumhuriyet altını da 6 bin 29 TL alış ve 6 bin 70 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

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