Asgari ücretle Türkiye’de 214, İngiltere’de 1187 litre benzin alınıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'ın karşılaştırmasına göre, Türkiye'de bir aylık asgari ücretle 25 Mart 2022 itibarıyla litresi 19 lira 89 kuruş olan benzinden 214 litre alınırken, İngiltere'de bir aylık asgari ücret tutarıyla litresi 1,994 Euro olan benzinden 1187 litre alınıyor.

Sözcü Ankara

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, satın alma gücü paritesine göre Türkiye'de akaryakıtın ‘çok çok ucuz’ olduğunu açıklarken; CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın; yaptığı çalışmada petrol üreticisi olmayan ülkelerde bir aylık asgari ücretle ne kadar akaryakıt ürünü alındığını karşılaştırdı.

Petrol üretmeyen ülkeler arasında bir aylık asgari ücret ile en az akaryakıtın Türkiye'de alındığını belirten Akın, şu değerlendirmede bulundu:

“Bir aylık asgari ücretle Romanya'da 313, Yunanistan'da 406, akaryakıtın en pahalı olduğu Hollanda'da bile 775 litre motorin alınabilirken; Türkiye'de ise yalnızca 179 litre motorin alınabiliyor. Avrupa'da asgari ücretle kat be kat fazla akaryakıt alınabiliyor. Bakan Nebati'nin ‘çok çok ucuz' dediği akaryakıt fiyatları değil, iktidarın hiç utanmadan yaptığı bu yalan algı siyasetidir.”

Akın’ın çalışmasında özetle şunlar yer aldı:

YUNANİSTAN’DA 378 LİTRE BENZİN

“Türkiye'de bir aylık asgari ücret tutarıyla 25 Mart 2022 tarihi itibarıyla litresi 19 lira 89 kuruş olan benzinden 214 litre alınırken; litresi 23 lira 75 kuruş olan motorinden ise 179 litre alınıyor. Bir aylık asgari ücret ile litresi 11 lira 20 kuruş olan LPG otogazdan ise 379 litre alınabiliyor. Başka bir deyişle bir aylık asgari ücretle benzinli bir aracın deposu en fazla 4,28; dizel bir aracın deposu 3,58; LPG otogazlı bir aracın deposu ise 7,58 defa dolabiliyor.

Yunanistan'da bir aylık asgari ücret tutarı ile litresi 2,045 avro olan benzinden 378 litre alınabiliyor. Litresi 1,910 Euro olan motorinden ise 406 litre alınıyor. Litresi 1,134 avro olan LPG otogazdan ise 683 litre alınabiliyor.

Buna göre Yunanistan’da asgari ücretin satın alma gücü akaryakıt ürünlerinde Türkiye’ye göre yaklaşık 2,5 kat daha fazla durumda.

ROMANYA'DA 328 LİTRE

Romanya'da bir aylık asgari ücret tutarıyla litresi 1,571 avro olan benzinden 328 litre alınıyor. Litresi 1,645 avro olan motorinden 313 litre alınırken; litresi 0.798 Euro olan LPG otogazdan ise 645 litre alınabiliyor. Buna göre Romanya'da asgari ücretin satın alma gücü akaryakıt ürünlerinde Türkiye'ye göre göre yaklaşık 2 kat fazla durumda.

HOLLANDA'DA 775 LİTRE

Akaryakıt ürünlerinin en pahalı olduğu ülke Hollanda'da bir aylık asgari ücret ile litresi 2,349 avro olan benzinden 734 litre alınıyor. Litresi 2,225 Euro olan motorinden ise 775 litre alınabiliyor. Litresi 1,110 Euro olan LPG otogazdan da bin 554 litre alınabiliyor. Buna göre Hollanda'da asgari ücretin satın alma gücü akaryakıt ürünlerinde Türkiye'ye göre yaklaşık 4,5 kattan fazla durumda.

PORTEKİZ'DE 445 LİTRE

Portekiz'de bir aylık asgari ücret tutarı ile litresi 1,930 avro olan benzinden 458 litre alınıyor. Litresi 1,850 avro olan motorinden ise 445 litre alınırken; litresi 0,809 Euro olan LPG otogazdan bin 17 litre alınıyor. Buna göre Portekiz'de asgari ücretin satın alma gücü akaryakıt ürünlerinde Türkiye'ye göre yaklaşık 2,5 kat daha fazla durumda.

İNGİLTERE'DE 1107 LİTRE

İngiltere'de bir aylık asgari ücret tutarıyla litresi 1,994 avro olan benzinden bin 187 litre alınırken; litresi 2,139 Euro olan motorinden bin 107 litre alınıyor. Bir aylık asgari ücret tutarıyla İngiltere'de litresi 0,848 Euro olan LPG otogazdan ise 2 bin 792 litre alınabiliyor. Buna göre İngiltere'de asgari ücretin satın alma gücü akaryakıt ürünlerinde Türkiye'ye göre 6 kattan daha fazla durumda.

İSPANYA'DA 630 LİTRE

İspanya'da bir aylık asgari ücret ile litresi 1,791 avro olan benzinden 628 litre alınabiliyor. Litresi 1,789 olan motorinden 630 litre alınıyor. Litresi 0,935 Euro olan LPG otogazdan ise bin 204 litre alınabiliyor. Buna göre İspanya'da asgari ücretin satın alma gücü akaryakıt ürünlerinde Türkiye'ye göre 3,5 kattan daha fazla durumda.

ALMANYA'DA 745 LİTRE

Almanya'da bir aylık asgari ücret ile litresi 2,091 Euro olan benzinden 775 litre alınıyor. Litresi 2,176 Euro olan motorinden ise 745 litre alınabiliyor. Litresi 1,104 Euro olan LPG otogazdan bin 468 litre alınabiliyor. Buna göre Almanya'da asgari ücretin satın alma gücü akaryakıt ürünlerinde Türkiye'ye göre 4 kattan fazla durumda.”

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