Bakan Nebati’den dolar incileri

Bakan Nureddin Nebati’nin enflasyon tahminleri gibi “Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun” öngörüsü de tutmadı. İktidar geçen aralıkta doları 18 liradan döndürdüğünde, “Her şey kontrol altında” diyerek övünmüştü... Şimdi herkes soruyor: “Ne oldu da dolar yeniden çıkıyor?”

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Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin açıklandığı 20 Aralık tarihinden bu yana enflasyon başta olmak üzere birçok önemli iç ve dış gelişmelere tepkisiz kalan dolar, salı günü 15 lira barajını aştı ve yükselişini sürdürüyor. Para piyasaları analistleri haftanın devamında 15.65 lira direnci görülürse atakların da hızlanabileceğine dikkat çekiyor. İktidarın enflasyondaki ralliyi de güçlendirecek bu gelişmelere karşı nasıl bir önlem alacağı belirsizliğini korurken; daha bir buçuk ay önce “Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun” öngörüsünde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sessizliği ise dikkat çekiyor. Doların stabil seyrinin devam edeceğini ifade eden Bakan Nebati'nin 20 Aralık'tan bu yana döviz kurları hakkında yaptığı çarpıcı açıklamalar:

27 ARALIK 2021

TL'ye güven tesis edildi

Nebati, 20 Aralık sonrası dövizin rayına oturacağını belirterek “Şimdi, Türk lirası mevduatlar 38 milyar lira arttı. Vatandaş dolarını, Euro'sunu bozduruyor TL'ye geçiyor. TL'ye güven tesis edilmiştir” demişti.

29 ARALIK 2021

Kıpır kıpır oldum

Bakan, 20 Aralık gecesini şu sözlerle anlatmıştı: “Dövizin düşüşünü gördüğümde kıpır kıpır oldum. Arkadaşlara sordum biz bir şey yaptık mı? Yok efendim. Lan nasıl? Harika, muhteşem bir şey.”

11 ŞUBAT 2022

10.5 liraya kadar indi

“20 Aralık'ta aynı ekonomik göstergelerle dolar 18.36'ya geldi. Saat 19.00, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın manifestosu oldu. Ertesi gün dolar, aynı ekonomik göstergelerle 10.5'lere kadar indi.”

20 MART 2022

TL'ye güveni artırıyoruz

“Elhamdülillah 2020 yılını da 2021 yılını da dünyanın en fazla büyüyen ülkesi haline getirdik. Enflasyon ile ilgili bir sıkıntımız var aşıyoruz, aşacağız. Türk Lirası'na güveni artırıyoruz.”

20 MART 2022

TL ile iş yapıyoruz

“Millet TL ile iş yapmanın güzelliğini yaşamaya başladı ve millet, girişimcilerimiz iş yaparken enflasyonun üzerindeki bir faizle değil enflasyonun çok ama çok altındaki oranlarla iş yapmayı öğrendi.”

21 MART 2022

Gideceği yer yok

“Bunlar bekliyorlar dolar kuru 20, 25, 30 lira olacak. Bilerek yayıyorlar. Niye olsun? Zaten Türk Lirası şu an en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok bir kere. Vatandaş rahat olsun.”

4 NİSAN 2022

Döviz kuru stabil

“Enflasyon, faiz ve kur bu önemli bir kıskaç. Bu üç alanda birincisi, kurların stabil hale gelmesiydi. Türkiye'de uzun yıllardan sonra kurun stabil olması noktasında döviz kurunda stabilizasyon sağlandı.”

15 NİSAN 2022

Döviz kontrol altında

“Sorunları halı altına süpürenlerden değiliz. Döviz kurları kontrol altında, enflasyonun üstesinden geleceğiz. Türk Lirası'na güvenin. Döviz kredisi ve dövizle işlem yapmaktan vazgeçin. Kur stabil hale geldi.”

5 MAYIS 2022

Kontrol altına aldık

Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda aralık ayından bugüne alınan tüm tedbirlerle birlikte finansal piyasalarda istikrarı sağladıklarını ve döviz kurundaki oynaklığı önemli ölçüde kontrol altına aldıklarını ifade etmişti.

İş dünyasıyla enflasyon zirvesi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadeleye destek istemek için bugün özel sektör temsilcileri ile bir araya geliyor. Görüşülecek kesimler arasında gıda, beyaz eşya, yapı malzemeleri ve mobilya gibi birçok sektörde faaliyet gösteren iş dünyası temsilcilerinin yer alacağı belirtiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bugünkü toplantıda, son dönemde yaşanan fiyat hareketleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapılacağını belirtirken Bakan Nebati'nin enflasyonla mücadele konusunda sektör temsilcilerinden destek talep etmesinin beklendiği ifade ediliyor.