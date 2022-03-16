Biden aday göstermişti: Tartışmalı isimden flaş karar

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkan Yardımcılığı için aday gösterdiği Sarah Bloom Raskin adaylıktan çekildi.

Sozcu.com.tr

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ABD Başkanı Joe Biden’ın Fed Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevi için aday gösterdiği Sarah Bloom Raskin, cumhuriyetçilerin desteğini alamaması sebebiyle adaylıktan çekildiğini açıkladı. Raskin’in Beyaz Saray’a adaylıktan çekilmesiyle alakalı bir mektup gönderdiği belirtildi.

ABD Başkanı Biden sene başında Lisa Cook ve Philip Jefferson'ı Fed Yönetim Kurulu üyeliğine, Sarah Bloom Raskin'i ise Fed Finansal Kuruluşlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına aday göstermişti.

Raskin, daha önce Fed ve Hazine’deki üst düzey roller için senatodan iki partinin de onayını almıştı ancak iklim değişikliği konusundaki tutumu nedeniyle cumhuriyetçilerin yanı sıra bazı Demokrat milletvekillerinin muhalefetiyle karşı karşıya kaldı.

BOYKOT ÇAĞRISI ETKİLİ OLDU

Ayrıca Raskin’in geçmişte bir finansal teknoloji şirketinin yönetim kurulundaki rolüyle ilgili soru işaretleri nedeniyle bazı cumhuriyetçiler oylamayı boykot çağrısında bulunmuştu. The New Yorker tarafından yayınlanan mektupta Raskin, cumhuriyetçilerin boykotunu geri çekilme kararında ana faktör olarak gösterdi.

Fed’in önünde zor ve acil işler olduğunu belirten Raskin, “Bu onay sürecinden uzaklaşırsam, anayasanın ‘tavsiye ve rıza’ sürecinin boykot edilmesi ve Senato’nun buna bağlı olarak gerçek ekonomik ihtiyaçları karşılamayı reddetmesi için hiçbir mazeret kalmayacak. Bu nedenle adaylığımı geri çekiyorum” diye yazdı.

SÜREÇ NASIL YÜRÜYOR?

Biden, yedi kişilik Fed yönetim kurulundaki açık pozisyonları doldurmak için ocak ayında Raskin’in yanında için Lisa Cook ve Philip Jefferson’ı aday göstermişti. Senato Bankacılık Komitesi de şu sıralarda Biden’ın ikinci dönem merkez bankası başkanlığına aday gösterdiği Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer adayları değerlendiriyordu.

Powell bir cumhuriyetçi, Brainard ve Raskin ise birer demokrat. Biden öncesinde merkez bankasındaki çeşitliliği artırma sözü vermişti. Eğer seçilirlerse Cook, Fed yönetim kurulundaki ilk siyah kadın olacak.

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