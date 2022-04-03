Bu da oldu! Fiyat farkı ilk kez 5 katı aştı

Düzenli olarak üretici ve market arasındaki farkı izleyen Tarım Platformu, Mart ayı fiyat farkının ilk kez 5 katı geçtiğini açıkladı. Limondaki değişim oranı ise yüzde 365,82 oldu.

Selami AYDIN

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Üretici çıkış fiyatı ile market perakende fiyatlarını düzenli olarak gözlemleyen Denizli Tarım Platformu, Mart ayında fiyat farkının ilk kez 5 katı geçtiğini duyurdu.

Denizli Tarım Platformu Başkanı İrfan Hatipoğlu yürüttükleri çalışmada market fiyatlarında olağanüstü artış tespit ettiklerini kaydetti.

ŞAMPİYON LİMON OLDU



Araştırmada fiyat farkının en fazla açıldığı ürün limon oldu. Limonda üretici fiyatı ile market fiyatı arasındaki artış yüzde 365,82 oldu.

Maruldaki değişim yüzde 321, maydanozda yüzde 303, yeşil mercimekte yüzde 251, salatalıkta yüzde 248, kuru fasulyede yüzde 230, kırmızı mercimekte yüzde 223, kuru incirde yüzde 223, karnabaharda ise yüzde 212 oranında değişim gözlendi.

“ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ SOYULUYOR”



Hatipoğlu yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

*Dünyanın hiçbir yerinde üretici tüketici arasındaki fiyat aralığı bu kadar olmaz. Bu üreticinin ve tüketicinin soyulmasıdır.

*Kamu kurumlarına çağrıda bulunuyorum müdahale edin. Üreticide 2 lira olan elmanın 11 lira 14 kuruşa, 1 lira 70 kuruş olan limonun 7 lira 92 kuruşa, 2 lira 90 kuruş olan marulun 12 lira 22 kuruşa, 1 lira 14 kuruş olan maydanozun 4 lira 59 kuruşa satılmasını kabul etmiyoruz.

“ÇİFTÇİNİN YÜREĞİNİ YARALIYOR”

*Bu durum çiftçilerimizin yüreğini yaralıyor. Fiyat artışının sorumlusu çiftçiler değildir. Fiyat artışlarının üreticiye bir katkısı yok. Üretici zor durumdadır.

Üretici maliyet baskısından bunaldı. Örneğin üreticimizin kullandığı mazot fiyatı son bir yılda yüzde 249 oranında arttı.

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