Çiftçi sayısı son yılların en düşük seviyesine geriledi

TEPAV verileri, çiftçi sayısının son yılların en düşük seviyesine gerileyerek 500 binin altına düştüğünü ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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Tarımdan kopuş hızlandı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) verileri, çiftçi sayısının son yılların en düşük seviyesine gerileyerek 500 binin altına düştüğünü ortaya koydu.

2022 Ocak ayı itibarıyla çiftçi sayısında yüzde 13,2 (75 bin) azalış görüldüğüne yer veriler TEPAV araştırmasında, “Söz konusu düşüşle birlikte, çiftçi sayısı 493 bine gerilemiştir” denildi.

UZUN DÖNEMDİR DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE

TEPAV verilerine göre, 2013'te 1 milyonun üzerinde olan sigortalı çiftçi sayısı uzun dönemdir düşüş eğiliminde.

TEPAV'ın sozcu.com.tr ile paylaştığı bilgilere göre, 2020-2021 Haziran aralığındaki bir yıllık süreçte çiftçi sayısındaki düşüş yüzde 7,7 olmuştu. Temmuz ayındaki yıllık düşüş ise yüzde 5,3 şeklinde gerçekleşmişti.

Buna göre, sigortalı çiftçi sayısı 2020 Temmuz’da 582 bin 468 kişi iken, 2021 Temmuz’da 551 bin 610 kişiye gerilemişti.

Çiftçi sayılarındaki düşüş 2020-2021 Ağustos aralığında yüzde 7,2 iken, 2020-2021 Eylül aralığında yüzde 7,4 olmuştu. 2020-2021 Ekim aralığındaki yıllık düşüş ise yüzde 11,9 olarak gerçekleşti.

Gelinen noktada, ocak ayı itibarıyla da 500 bin kişinin altına düşmüş oldu.

Çiftçiden yana bir üretim politikasının olmamasının, tarımsal desteklerin yetersiz kalmasının ve ithal girdiler yüzünden çiftçinin yüksek maliyetlere ürettiği ürününü zararına satmak zorunda kalmasının tarımdan kopuşu hızlandırdığı belirtiliyor.

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