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Çin’den faiz indirimi geldi

Çin Merkez Bankası bir yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) 10 baz puan indirimle yüzde 3.70'e düşürdü. Beş yıllık LPR ise, Nisan 2020'den bu yana görülen ilk indirim ile 5 baz puan düşürülerek yüzde 4.60'a çekildi.

Yayınlanma: 08:36 - 20 Ocak 2022 Güncellenme:
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Çin’den faiz indirimi geldi

Çin yavaşlayan ekonomik büyümesini hızlandırmak için borçlanma maliyetlerini belirleyen başlıca faiz oranlarını düşürdü.

Çin ekonomisindeki ivme kaybının devam edeceğini öngören yatırımcılar, ekonomik büyüme dibi görmeden önce para politikasının bir miktar daha gevşetileceğini tahmin ediyorlar.

GAYRİMENKULDEKİ SORUNLAR NEDENİYLE

ABD de dahil olmak üzere diğer başlıca ekonomilerin para politikalarında sıkılaşmaya gitmesine rağmen birçok analist, Çin gayrimenkul piyasasındaki sorunların 2022’de de devam edeceğini ve yeni corona virüs varyantı Omicron’un tüketici faaliyetlerini kısıtlamasıyla, politikanın gevşetilmesinin gerekli olacağını düşünüyor.

Çin Merkez Bankası aldığı kararla bir yıl vadeli kredi ana faiz oranı (LPR) 10 baz puan düşürülerek yüzde 3.70’e düşürdü.

Beş yıllık LPR ise, Nisan 2020’den bu yana görülen ilk indirim ile 5 baz puan düşürülerek yüzde 4.60’a çekildi. (REUTERS)

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