Dış ticaret açığı şubatta yüzde 135,5 arttı

Şubatta dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 135,5 artışla 7,88 milyar dolara çıktı. 2022 Ocak-Şubat döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 183,3 artarak 18,1 milyar dolara yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 Şubat’a ilişkin Dış Ticaret İstatistikleri’ni açıkladı.

Buna göre, ihracat 2022 Şubat’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat yüzde 44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolara çıktı.

İhracat 2022 Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,4 artarak 37 milyar 580 milyon dolar, ithalat yüzde 49,2 artarak 55 milyar 733 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 135,5 artarak 3 milyar 347 milyon dolardan 7 milyar 881 milyon dolara yükseldi.

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 183,3 artarak 6 milyar 408 milyon dolardan, 18 milyar 153 milyon dolara yükseldi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ AÇIK 560 MİLYON DOLAR

Şubatta enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 25,5, ithalat yüzde 26,8 arttı.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2022 Şubat ayında yüzde 25,5 artarak 15 milyar 246 milyon dolardan, 19 milyar 130 milyon dolara yükseldi.

Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 26,8 artarak 15 milyar 523 milyon dolardan, 19 milyar 690 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı şubat ayında 560 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 26,2 artarak 38 milyar 820 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 97,2 oldu.

ALMANYA YİNE İLK SIRADA

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı.

Almanya’ya yapılan ihracat 1 milyar 785 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 299 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 98 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 85 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 70 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,7’sini oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 3 milyar 402 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 519 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 109 milyon dolar ile İtalya, 2 milyar 45 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 1 milyar 953 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,0’ını oluşturdu.

EN FAZLA İTHALAT RUSYA’DAN

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı.

Şubat ayında Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 3 milyar 858 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 176 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 835 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 60 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 58 milyon dolar ile Hindistan izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,4’ünü oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı. Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat 8 milyar 496 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 270 milyon dolar ile Çin, 3 milyar 275 milyon dolar ile Almanya, 2 milyar 339 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 780 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,8’ini oluşturdu.

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