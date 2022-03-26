Doğalgaz yardımı ödemeleri yattı mı? Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen doğal gaz tüketim desteğinde ödemelerin başladığını açıkladı. 18 Şubat’ta başlayan doğalgaz yardımı başvurusunda 230 bin haneye destek verildi. Birinci taksiti olarak toplamda 80,5 milyon lira hesaplara yatırıldı. Doğalgaz yardımı başvurusu e-Devlet sistemi üzerinden devam ediyor.

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İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen doğalgaz yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı. Doğalgaz yardımı ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında ödenecek.

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMESİ HESAPLARA YATTI MI?

İhtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden ve doğal gaz abonesi vatandaşlara verilen doğalgaz destek ödemesinin ilk taksiti ödemeleri başladı.

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU DEVAM EDİYOR MU?

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR, KİMLERE VERİLECEK?

Vatandaşlara yapılacak ısınma desteğini konusunda çalışmaların neredeyse tamamlandığını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Isınma desteği hakkı olan vatandaşlarımızın bir kısmı bunu kömür olarak kullanıyorlar. Bunun bir kısmı da doğalgaz olarak bu ısınma desteğinden yararlanmak istedi. Alt yapısı mümkün olan yerlerde bunu sağlayabileceğimizi fark ettik. Bununla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla çalışmaları başlatıp çalışmanın sonuna doğru geldik. Şubat ayının ikinci yarısı başvuruları, Mart ayının ikinci yarısından itibaren de ödemeleri yapmaya başlayacağız. Başvuruları diğer sosyal yardım başvuruları gibi e-Devlet üzerinden yapmak mümkün. E-devlet üzerinden yapamayan vatandaşlar ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek başvurularını yapabilirler. Bunu yapamayan vatandaşlar ise Sosyal Hizmet Merkezlerine giderek oradan müracaat ettiklerinde oradaki arkadaşlarımız gerekli yönlendirmeleri yapıyorlar” açıklamasında bulundu.

ÖDEMELER İKİ TAKSİT OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz doğal gaz tüketim desteğinde ödemeler başladı. Isıl harita baz alınarak belirlenen destek tutarı 450 lira ile 1150 lira arasında değişiyor. Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriliyor. Ödemesini yapılan ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 lira ile 575 lira arasında değişecek. Doğal gaz tüketim desteğinden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan haneler yararlanabiliyor. Vatandaşlar, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapılacak. Vatandaşlar başvuru sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastaların yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapılacak.