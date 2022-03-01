Elektrik üretimine doğalgaz zammı

Doğalgazda, Mart ayında elektrik üretimi amaçlı tarifeye yüzde 18,3 oranında zam yapıldı, mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı.

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Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), 2022 yılı Mart ayı doğalgaz toptan satış fiyat tarifesini internet sitesinden duyurdu.

YÜZDE 18,3 ZAM

Açıklamaya göre, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 18,3 oranında zam yapıldı. Böylece 1000 metreküp doğal gaz için 7 bin 450 liraya çıktı.

SABİT KALDI

BOTAŞ’ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu.

Sanayi abonelerinin tarifesinde de 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira olarak belirlendi.

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