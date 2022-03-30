Doğum günü pastası da hayal olacak

Pastacılık sektöründe hizmet veren işletme sahibi İpek Biçer, SÖZCÜ WEB TV’ye konuştu. Sektörün sürekli gelen zamlarla ciddi darbeler aldığını belirtti.

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Cem YILDIRIM/ANKARA

Pastacılık sektöründe hizmet veren işletme sahibi İpek Biçer, SÖZCÜ WEB TV’ye konuştu.

Sektörün sürekli gelen zamlarla ciddi darbeler aldığını belirten Biçer, “Satın aldığımız ürünlere yüzde 300'e varan oranlarda zam geldi. Geçen sene 22 lira olan 5 kiloluk şeker paketi, 70 liraya çıktı. Tereyağında yüzde 100 lük artış var. Ambalaj malzemesi pasta kutusu, yüzde 300 zamlandı. 30 adet yumurtanın en ucuzu 50 lira, sütün litresi 14 lira oldu'' dedi.

Biçer şunları söyledi:

‘ARTIK KISITLI ALABİLİYORUZ’

‘HAM MADDEMİZ ŞEKER’: Bizim sektörün ana ham maddesi şeker hamurudur. Pastalarımızın maliyetinin çok büyük bir kısmını şeker hamuru ve onun işçiliği oluşturuyor. Artık şeker hamurunu kısıtlı alabiliyoruz. Sipariş veriyoruz bir gün sonra iptal edilip, gelen zamlardan dolayı bize ürünü bu fiyattan vermeyeceklerini söylüyorlar. Teminde güçlük yaşıyoruz.

70 LİRA OLDU: Ürün bazında geçen seneye göre yüzde 100'den az olmamak kaydıyla yüzde 300'lere varan oranlarda farklılıklar var. Şekerin geçen sene 22 lira olan 5 kiloluk paketi şu anda 70 liraya çıktı, onu da bulmak kolay değil. Yumurtanın 30'lu paketi 50 liraya dayandı. Sütün litresi 14 lira oldu. Tereyağı da geçen seneye göre yüzde 100 zamlandı.

‘ALTINDAN KALKAMIYORUZ’: Genel giderlerimizde de çok ciddi bir artış yaşıyoruz. Altından kalkmak mümkün değil. Elektrik, doğalgaz ve su faturaları aşırı arttı. Kullandığımız sarf malzemelerinde de çok ciddi artışlar var. Pasta kutusu geçen seneye göre yüzde 300 zamlandı. Genel giderlerin tamamında çok ciddi artışla karşı karşıyayız.

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