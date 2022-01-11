Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 11 Ocak 2022

Dolar bugün 11 Ocak Salı günü 13.83 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru dünkü işlemlerde 13,6535-13,9407 bandında hareket etti. Gün içi 13,90 seviyesinin üzeri test edilse de kalıcı olmadı.

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Haftanın ilk işlem gününde piyasalar yurtiçinden gelen işsizlik oranı verisini takip etti. TÜİK'in açıklamasına göre Kasım ayında işsizlik oranı yüzde 11.2 olarak açıklandı. Böylelikle Kasım'da işsizlik oranının bir önceki aya kıyasla değişmediği görüldü. Haftaya 13.70 seviyelerinde başlangıç yapan USDTRY paritesi haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi ve parite 13.93 seviyelerini test etti.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.83 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.383 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 11 OCAK 2022

Ekonomi uzmanlarının 11 Ocak 2022 Dolar yorumları:

Dolar kurunda 14 seviyesi önemli bir direnç bölgesi olarak takip ediliyor. Dünkü yükselişte de kur 13.95 seviyesinden baskılandı. 14 seviyesinin üzerinde seyirler görülmesi durumunda TCMB'den yeni bir müdahale gelip gelmeyeceği önemli olacak. Kur korumalı mevduat ile ilgili yeni gelişmeler takip ediliyor. Tüzel kişiler de artık 6 ay veya 1 yıl vade ile kur korumalı mevduata katılabilecek. Diğer taraftan, geçen hafta yayımlanan Fed tutanakları sonrası Fed'in hızlı bir şekilde faiz artırımına gideceği beklentisi ile yüzde 1,76 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu hafta 1,76 seviyesinde bulunuyor.

Yurtdışı gelişmelerden fiyatlama adına çok etkilenmeyen kur hareketi geri çekilmelerde bugün için 13,55TL seviyesini test edebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde kurda 13,85 ve 13,96 direnç seviyesinin takip edilmesi gerekiyor. Olası satış baskısının görülmesi durumunda ise 13,65 ve 13,45 destek seviyeleri takip edilebilir.