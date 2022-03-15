Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 15 Mart 2022

Dolar 15 Mart 2022 Salı günü 14.80 TL'den işlem görüyor. Haftanın ilk gününü yatay bir şekilde geçiren dolar kuru günü 0.08% yükselişle 14.78 seviyesinden tamamladı. Dolar kuru açısından gözler Perşembe günü açıklanacak olan TCMB faiz kararına çevrildi.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini sürdürmeye devam etmesi ile yeni yaptırım kararları takip ediliyor. AB, Rusya'ya lüks mal ihracatının yasaklanması, demir-çelik ithalatının engellenmesi gibi maddeleri içeren yaptırım paketini onayladı. ABD ise Çin'i Rusya'ya askeri malzeme desteği vermesi konusunda uyardı. Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara karşı da Rusya'nın da bazı gıda ürünlerine ihracat yasağı getirdiği takip ediliyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 14.80 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.480 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 15 MART 2022

Ekonomi uzmanlarının 15 Mart 2022 Dolar yorumları: Haftanın ilk işlem gününde 14.99-14.40 bandı arasında kararsız bir seyir izleyen USDTRY paritesi haftanın ikinci işlem gününde 14.40 destek bandı altına yönelmesi halinde 13.9500 ve 13.6234 seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak ön plana çıkmakta. Diğer yandan paritede yukarı yönlü eğilimin güç kazanması ve 14.9900 direnç bölgesi üstüne yönelmesi halinde 18.33-10.20 düşüşünün %61.8 fibonacci bandı olan 15.24 bandı ve 15.7000 seviyesi sonraki direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.