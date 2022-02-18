Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 18 Şubat 2022

Dolar 11 Şubat Cuma günü 13.62 TL'den işlem görüyor. TCMB Şubat ayına ait para politikası kurulu ardından faiz oranında bir değişiklik gerçekleştirilmedi. Veri ardından TL varlıklarında oynaklık arttı. Haftaya 13.47 seviyelerinde başlangıç yapan dolar kuru hafta içerisinde kademeli olarak yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi. Bu hareketlenmeler ile birlikte dolar haftanın son işlem gününde 13.60 seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleştiriyor.

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Dolar kuru dünkü işlemlerde 13,56– 13,63 aralığında hareket etti. Güne 13,59 seviyesinden başlayan kurda kapanışlar hafta başından beri 5 günlük AO (13,59) üzerinde olmaya devam ediyor. Dolar/TL dün TCMB faiz kararı sonrası sakin seyrini korumaya devam etti.

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.62 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.362 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 18 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 18 Şubat 2022 Dolar yorumları: DolarTL 22 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 13.52 seviyesi üzerinde seyrini korumaktadır. 13.52 seviyesi üzerinde seyirlerin korunması halinde yükseliş eğilimi için 13.65 seviyesi üzerinde günlük kapanış görülmesi gerekiyor. Kurda 13.65 seviyesi direnç görevi görüyor. 13.52 seviyesinin aşağı yönde aşılması durumunda ise gevşemenin 13.25 yakınlarında sınırlı kalması beklenebilir.