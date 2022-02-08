Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 8 Şubat 2022

Dolar 8 Şubat Salı günü 13.63 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru son 3 haftadır aşamadığı 13.65 seviyesine yönelik yukarı yönlü bir seyir izliyor. Geçen hafta dolar endeksinin 97.2 seviyesinden 95.4 seviyesine gerilemesi sonrası bu hafta 95.4 seviyesi üzerinde seyrini koruması ile gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında yatay bir eğilim takip ediliyor.

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Yılbaşından bu yana, yukarıdaki 13.87 ve aşağıdaki 12.88 seviyeleri arasında işlemler görülen kurda; son 3 haftada ise 13.65-13.25 aralığında gelgitler görülüyor. Şu an için 13.57 civarında fiyatlanan kurda, ilk etapta; yukarı taraftaki 13.65 ve aşağı taraftaki 13.25 seviyeleri kritik olacak.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 13.63 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.363 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 8 ŞUBAT 2022

Ekonomi uzmanlarının 8 Şubat 2022 Dolar yorumları: Dolar TL son 3 haftadır aşamadığı 13.65 seviyesine yönelik yükselişini sürdürüyor. Yükselişin devamı için 13.65 seviyesi üzerinde seyirlerin görünmesi gerekiyor. 13.65 seviyesinin aşılması durumunda yukarıda 13.80 direnç seviyesi izlenebilir. 13.65 seviyesi altında ise 13.25 ve 13.65 seviyeleri arasında dalgalanmanın devam etmesi beklenebilir.