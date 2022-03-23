Doların patronları şahinleşiyor

Enflasyonla mücadele için daha büyük oranlarda faiz artışını savunan ABD Merkez Bankası (Fed) yöneticilerinin sayısı artmaya başladı. Bazı Fed yöneticileri 25 baz puanlık faiz artışının yetersiz olduğu konusunda uyarılarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası’nda (Fed) daha fazla üye artan endişeler nedeniyle para politikasının sıkılaştırılmasının hızlanmasını istiyor. Bazı üyeler yükselen enflasyon, artan enerji ve emtia fiyatları nedeniyle Fed’in 25 baz puan faiz artışı yerine 50 baz puanlık artışlara gitmesini istiyor.

Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından yaşanan arz sorunları ve enerji fiyatlarında gerçekleşen artış, enflasyon konusundaki endişeleri iyice tetikledi. ABD'de enflasyon şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak son 40 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

ENDİŞELER ARTIYOR

ABD'de enflasyon verilerinin bir süredir beklenenden yüksek gelmesi, Fed'i para politikası konusunda sıkıştırmaya başladı. Pandeminin ardından yükselmeye başlayan enflasyon, Fed'i gevşek para politikasından dönmeye zorladı. Fed mart ayında yaptığı toplantıda faiz oranlarının artırılmasına başladı ve 0-0,25 aralığında olan politika faizini 25 baz puan artırdı.

Ancak fiyat artışlarındaki hızlı seyrin devam etmesi ve Ukrayna işgalinin derinleşmesi bu önlemlerin yetersiz kalacağına ilişkin fikirleri çoğalttı. Pek çok Fed yöneticisi 25 baz puanlık faiz artışının yetersiz olabileceğine ilişkin endişelerini dile getirirken 50 baz puanlık faiz artışları önerdi.

BULLARD: DAHA HIZLI, DAHA İYİ

St. Louis Fed Başkanı James Bullard önceki gün Bloomberg TV’ye verdiği demeçte, “Fed’in enflasyonu kontrol altında tutmak için agresif hareket etmesi gerekiyor” diye konuştu. Fed’in politika faizini bu yıl yüzde 3’e yükseltmesi çağrısında bulunan Bullard, “Daha hızlı, daha iyi” yorumunda bulundu.

Bullard geçen haftaki 25 baz puanlık faiz artış kararına muhalefet etmiş, 50 baz puanlık faiz artışını desteklemişti. Bullard “50 baz puanlık artış kesinlikle değerlendirilmeli” dedi.

‘YIL SONUNA KADAR EN AZ YÜZDE 2,5 OLMALI’

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester de salı günü yaptığı açıklamada, “Gereken artışların bir kısmını önden yapmayı doğru buluyorum. Eğer ekonomi beklenenden farklı bir şekilde değişirse bu oranlar politikayı ayarlamak için bizi daha iyi bir konuma getirir” dedi.

Mester, yıl sonuna kadar faizin yüzde 2,5 olması gerektiğini ve enflasyonu düşürmek için gelecek yıl bu oranın daha da artması gerektiğini söyledi. Mester ayrıca zarar gören tedarik zincirlerinin fiyatlar üzerindeki etkisini hatırlatarak Powell’ın Rusya’nın Ukrayna savaşına dair endişelerini yineledi.

Powell, pazartesi günü yaptığı konuşmada Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın zaten yüksek olan enflasyonu artıracağına dair endişelerini dile getirmişti.

O DA ŞAHİNLEŞTİ

Daha önce Fed’in güvercin yöneticileri arasında yer alan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly’ye salı günü yaptığı bir konuşmada Daly sağlanan teşviklerin geri çekilmesinin zamanının geldiğini söyledi.

Daly yüksek enflasyonun yerleşmesini önlemek için faiz oranlarını daha da artırmak gerekeceğini söyledi.

POWELL: GEREKİRSE 50 PUAN ARTIRILIR

Fed Başkanı Jerome Powell da faiz oranları ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Powell, enflasyonun gerilemeye başlamaması halinde Fed'in bu yıl faiz artırımlarını hızlandırmayı değerlendirebileceğini söyledi.

Washignton'da düzenlenen bir konferansta konuşan Powell, “Enflasyonun yılın ilk çeyreğinde tepe yapacağına ve yılın ikinci çeyreğinde enflasyonda düşüş konusunda daha fazla ilerleme yaşanacağına ilişkin beklentimiz devam ediyor” dedi.

Powell, “Enflasyonun bu beklentilerden uzak düşmesi halinde faiz artırımlarında daha hızlı hareket etmeye ihtiyaç olduğu sonucuna varabiliriz ve eğer böyle olur ise gerekeni yaparız” değerlendirmesinde bulundu.

MAYISTA BELLİ OLACAK

Tüm bu yorumlar, piyasalarda bazı yatırımcıların mayıs ve haziran aylarına ilişkin yarım puanlık faiz artırımını fiyatlamasına neden oldu. Fed’in yıl sonu faiz oranına ilişkin beklentiler de yükseldi. Pek çok uzman yıl sonunda Fed’in politika faizinin yüzde 2,25-yüzde 2,5 aralığına olacağını tahmin ediyor.

Reuters’ın aktardığına göre, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İngiliz banka NatWest’in ekonomisti Kevin Cummins, “Politika faizindeki değişiklikler Powell’ın 2021’in sonlarında başlayan ve hâlâ devam eden şahinleşmesini yansıtabilir” dedi.

Cummins ayrıca politika notunda, “Powell’ın kısa vadedeki yorumları mayıs ayında beklenen faiz artırımının boyutuyla ilgili son sözler değil” diye yazdı. Fed bu yılın üçüncü toplantısını 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleştirecek.

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