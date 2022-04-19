Dünya Bankası küresel ekonomi için büyüme tahminlerini düşürdü

Dünya Bankası, 2022 için küresel büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 3,2'ye düşürdü. Dünya Bankası Başkanı David Malpass, yeni tahminlerde Rusya-Ukrayna savaşının yaratacağı sonuçların etkili olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünya Bankası, Rusya Ukrayna’yı savaşının etkileri nedeniyle 2022 için küresel büyüme tahminini yüzde 4,1’den yüzde 3,2’ye indirdiğini söyledi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass dün yaptığı açıklamada, Dünya Bankası’nın savaştan kaynaklanan sorunlara yaklaşık 170 milyar dolarlık, yeni 15 aylık kriz finansman paketiyle yanıt vereceklerini belirtti. Malpass ayrıca 170 milyar dolarlık paketin 50 milyar dolarının gelecek 3 ay içinde dağıtılacağını söyledi.

SAVAŞIN SONUÇLARI CİDDİ

Malpass bir konferans sonrasında gazetecilere verdiği demeçte, bankanın büyüme tahmininin yaklaşık bir puan azalmasının sebebinin Avrupa ve Orta Asya bölgesindeki sorunlar olduğunu belirtti. Malpass, Ukrayna ve Rusya savaşının bölge ülkeleri üzerinde ciddi ekonomik sorunlar yarattığını dile getirdi.

Düşük gelirli ülkelerin yüzde 60’ının halihazırda borç sorunlarıyla boğuştuğunu ve yüksek risk altında olduğunu belirten Malpass, savaş sonucu gıda ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler için de tahminleri azalttıklarını aktardı.

IMF’DEN KARAMSAR YORUM

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) da küresel büyüme tahminini düşürmesi bekleniyor. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmasında, IMF'nin küresel ekonominin yüzde 86'sını oluşturan 143 ekonomi için büyüme görünümünü düşüreceğini, ancak çoğu ülkenin pozitif büyümeyi sürdüreceğini söylemişti.

IMF, ocak ayında da küresel büyüme tahminini yüzde 4,4'e düşürmüştü. Georgieva yeni tahmin hakkında bilgi vermese de IMF'nin açıklayacağı rakamın yüzde 4,4'ün altında olacağını belirtti. IMF Başkanı, “O zamandan beri, savaş ve yansımaları nedeniyle görünüm önemli ölçüde kötüleşti” dedi.

ENFLASYON TEHLİKESİ

Enflasyon, finansal sıkılaştırma ve Çin'deki karantinaların küresel tedarik zincirlerinde yeni darboğazlara neden olduğunu belirten Georgieva, enflasyon sorununa da özel bir parantez açtı.

Yüksek enerji ve gıda fiyatlarının enflasyonist baskıları artırdığını belirten Georgieva, “Enflasyonun daha önce tahmin edilenden daha uzun süre yüksek kalmasını öngörüyoruz.” diye konuştu. Kalıcı enflasyona dair artan bir risk olduğunu belirten Georgieva, merkez bankalarının kararlı davranması gerektiğini belirtti.

İlginizi Çekebilir Emekli bayram ikramiyesine zam yok

İlginizi Çekebilir Otobüs biletlerine 3 ayda yüzde 80 zam: Uçak biletlerini solladı