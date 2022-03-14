Elon Musk’tan enflasyon paylaşımı: Tesla ve SpaceX baskı görüyor

Ünlü milyarder Elon Musk, hammadde ve lojistik sorunları nedeniyle şirketlerinin enflasyon baskısı gördüğünü belirtti.

Sozcu.com.tr

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Elektrikli araç üreticisi Tesla’nın CEO’su Elon Musk, şirketlerinin enflasyon baskısı gördüğünü belirtti.

Musk, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Önümüzdeki birkaç yıl için olası enflasyon oranı hakkında ne düşünüyorsunuz? Tesla ve SpaceX, hammadde ve lojistikte son zamanlarda önemli bir enflasyon baskısı görüyor” dedi.

Tesla da diğer pek çok otomotiv devi gibi 2021 yılında lojistik sorunları nedeniyle yaşanan çip krizi ile boğuşmuştu. Otomotiv endüstrisinin son zamanlarda da nikel, bakır, çinko gibi otomotiv üretiminde kullanılan metallerin fiyatlarında artıştan da etkilenmesi bekleniyor. Ayrıca enerji fiyatlarının artışı da sanayiyi etkileyebilir.

MAKALE PAYLAŞTI

Musk, “Yalnız değiliz” diyerek bir de makale paylaştı. Financial Times’ta yayımlanan 3 Mart 2022 tarihli makalede emtia fiyatlarının Rusya’daki arz korkuları nedeniyle 2008’den bu yana en yüksek seviyeye yükseldiği belirtildi.

Makalede üretimde kullanılan emtiaların yanı sıra artan enerji fiyatlarına da dikkat çekilerek, “Küresel emtia fiyatları son 50 yılın en büyük haftalık rallisini gerçekleştirme yolunda ilerliyor ve Ukrayna’daki savaşın petrolden buğdaya hammaddelerdeki olağanüstü hareketleri tetiklemesi nedeniyle Avrupa’nın doğal gaz fiyatları yeni bir rekor kırdı” ifadeleri kullanıldı.

KÜRESEL ENFLASYON KONUSUNDA ENDİŞELER ARTIYOR

Enerji ve emtia fiyatları 2021 yılında corona virüsü pandemisinin getirdiği tedarik zorlukları nedeniyle artmaya başlamış, sonrasında bazı gelişmiş ülkelerde son yılların en yüksek enflasyonu kaydedilmeye başlanmıştı.

2022 yılına gelindiğinde ise Ukrayna ve Rusya arasında savaş çıkması enerji başta olmak üzere pek çok piyasada fiyatları hareketlendirdi. Arz endişesi nedeniyle tarım ürünleri, petrol, doğalgaz gibi pek çok farklı ürünün fiyatları son yıllarda görülmemiş seviyelere ulaştı.

AVRUPA VE ABD’DE ENFLASYON HIZLANIYOR

Son olarak ABD’de tüketici fiyat endeksi şubat ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 arttı. Beklentiler yıllık artışın yüzde 7.8 olacağı yönündeydi. ABD’de şubat enflasyonu 2022 Ocak ayında yüzde 7,5 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.

Avrupa'da Euro bölgesinde tüketici enflasyonu, şubatta yıllık yüzde 5,8 ile tüm zamanların rekorunu tazeledi. Ocakta bu oran yüzde 5,1 idi. Aylık enflasyon yüzde 0,9 oldu. Beklenti, yıllık enflasyonun yüzde 5,6'ya yükseleceği yönündeydi ancak beklenti aşıldı.

IMF DE UYARMIŞTI

IMF Başkanı Kristina Georgieva da geçtiğimiz hafta yaptığı bir konuşmada, enerji ve diğer emtia fiyatlarının birçok ülkede halihazırda yüksek olan enflasyona katkıda bulunmasının dünyanın pek çok yerinde ciddi endişelere yol açtığını aktardı. Georgieva, reel ekonomiye bakıldığında ticarette daralma görüldüğünü, aynı zamanda tüketici güveni ile satın alma gücü üzerinde de etkisi olduğunu kaydetti.

Georgieva ayrıca petrol ve gaz fiyatlarından gelen baskıyla birçok ülkede finansal koşulların sıkılaştığına işaret ederek, “Enflasyonda, bu sıkılaşma önlemlerinin daha hızlı ilerlediğini ve daha da ileri gittiğini görebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

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